Takımı 27-0 galip gelen teknik adam kovuldu

İtalya Gençler U18 Bölegesel Ligi'nde oynanan maç sonunda 27-0 galip gelen takımın teknik direktörü 'rakibe saygısızlık' gerekçesiyle işinden kovuldu.





tr.euronews.com'da yer alan ve Burak Ortahamamcılar imzası taşıyan haber göre İtalya'da U18 Ligi'nde Marina Calcio'yu 27-0 yenen Invictasauro Grossetto'da, farklı galibiyet sonrası Teknik Direktör Massimiliano Riccini'nin işine rakibe 'saygısızlık' edildiği gerekçesiyle kulüp yöneticileri tarafından son verildi.





Invictasauro Grossetto Başkanı Paolo Brogelli, takımının 27-0'lık galibiyetini "Asla rakibe saygısızlık etmemelisiniz. Bizim maçta bu unutuldu. Marina Calcio takımına derin üzüntülerimizi bildirdik. Diğer kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek teknik direktörün işine son vermeyi kararlaştırdık" dedi.





"27 gol atmak saygısızlık değil"





Farklı galibiyet sonrası işinden olan teknik direktör Massimiliano Riccini ise kendini savundu. Riccini,"Maç esnasında hiç hata yapmadık, 27 gol atmak rakibe saygısızlık etmek değil. Bu gençler bu tarz bir durumu anlayacak olgunluktalar. Ne yapsaydım, futbolcularıma oyunu bırakmalarını mı söyleseydim? Bu daha ayıp olurdu." sözleriyle tepki gösterdi.