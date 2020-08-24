"Takviye Hazır Kuvvetler" neye hazırlık için kuruluyor?

Ahmet Nesin | artigercek.com

Erdoğan kendi 'SS'ini kurdu!..



Sturmabteilung, kısa adı SA, açılımı Taarruz Bölüğü





Schutzstaffel, kısa adı SS, açılımı Koruma Timi





Sadat, açılımı askeri danışmanlık, gerçeği Erdoğan’a bağlı askeri birlik ve paralı asker (SA)





Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü, Şimdilik Istanbul ve Ankara’da Çevik Kuvvet’in en iyilerinden (Yani en gaddarlarından) seçilerek kurulacak ekip. (SS)





Bu birimin başına geçenlerde emekli edilen 15 Temmuz kahramanı Zekai Aksakallı mı geçer, yoksa emekli edilen 700 küsur (Jandarma da eklenince 624’ü geçiyor) albaydan biri mi geçer bilmiyorum ama erken seçim için sadece Devlet Bahçeli’nin ulumasını beklediğimizi söyleyebilirim.





Bir erken seçim için arka arkaya bu kadar mizansen yapsam ben Türkiye’ye değil, dünyaya liderlik seçimine girerdim herhalde. Sıralamada hata yapabilirim yada eksik bıraktığım olabilir ama bunların 2 tanesi bile erken seçimin habercisidir ama ben isterseniz önce Erdoğan’ın SS’ini anlatayım.





Erdoğan’ın yeni kurduttuğu Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü polisleri daha çok çevik kuvvetten seçilecekmiş. Sadece Ankara ve İstanbul’da 1500 adet olacak ve Süleyman Soylu’nun açıklamasına göre ani durumlarda yakın illerdeki olaylara yardıma gidecekler.





Esasında Soylu’nun açıklamasındaki pot bütün herşeyi eleveriyor. Örneğin son Elazığ depreminde Elazığ emniyetinin yetersiz kaldığını ve çevre illerden yardım geldiğini söylüyor Soylu. Ayrıca büyük miting ve gösteriler olduğunda da kullanılacağını aktarıyor. Ben Soylu’nun kimi şeyleri bilerek yaptığına inanıyorum ama konumuz bu değil. Soylu açıklamasında “Bu sayede değişik illerden personel toplayıp göndermenin yarattığı zaman kaybı ve maliyeti de ortadan kaldırıyoruz ve tasarruf sağlıyoruz” dedi.





Ben buradan şunu anlıyorum, Elazığ’da deprem olduğunda ve Elazığ’a sınır illerden yardım gittiğinde ciddi bir zaman ve para kaybı oluyor ama Ankara ve Istanbul’dan gönderildiğinde zaman kaybı olmuyor, çünkü ikisi de Elazığ’ın ilçeleri. O yüzden para kaybı da olmuyor, 5 dakikada oradasın. Aynı soruyu kendinize Diyarbakır yada Van’da yapılan bir miting için de sorabilirsiniz, Ankara ve Istanbul’dan oralara gidiş-geliş zaten bedava.





O zaman ortaya gerçek çıkıyor, bu yeni kurulan Erdoğan’ın SS’i dediğim kuruluşun açılımı “Seçim Sigortası” polisleri. Yapılan araştırmalara ve ekonominin gidişine göre Erdoğan’ın seçim kazanma şansı sıfıra yakın. Çok yerde baskı yapmaya da gerek yok, Ankara ve Istanbul’da oylarda %2’şerlik oyun yeter. SS’ler ne işe mi yarayacak, onu da ben söylemeyeyim, 18 yılda siz tanıdınız artık bu yönetimi.





Ayasofya, Muharrem İnce, Meral Akşener’e yapılan çağrı, Biden’ın açıklamasının BİDENbire ortaya çıkması, Karadeniz’de ne kadar olduğunu henüz bilmediğimiz doğalgaz ve son kurulan SS teşkilatı, Devlet Bahçeli’nin seçim diye uluması için yeter de artar bile.