Taliban 'Yasakları' açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgütün 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrası Batı medyasına ilk mülakatı verdi. Müstakbel Enformasyon ve Kültür Bakanı gözüyle bakılan Zabihullah Mücahid, ABD'nin The New York Times gazetesine, Taliban yönetimi altında hayatın nasıl olacağını ana hatlarıyla anlattı.





Taliban'ın geleceği inşa etmek için geçmişte olanları unutmak istediğini savunan ve şimdiden intikam operasyonları düzenlediği haberlerini reddeden Mücahid, Taliban'ın 1996-2001 dönemindeki gibi yeniden kadınları evde oturmaya veya yüzlerini örtmeye zorlayacağı endişelerinin 'temelsiz' olduğunu iddia etti.





"Müzik İslam'da yasaktır, ancak biz insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan böyle şeyleri yapmamaya ikna etmeyi umuyoruz."

İki gün önce Taliban'ın Afganistan Müzik Enstitüsü'ne (ANIM) saldırıp okuldaki tüm enstrümanları parçalayarak kapısına kilit vurmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.







Salı günkü basın toplantısında "Taliban güçleri, yabancı olmayanların Kabil Havaalanı'na gidiş yollarını kapattı, bundan sonra sadece yabancı uyruklu kişilerin havalimanına seyahat etmesine izin verilecek" dediği duyurulan Mücahid, bu kez geçerli seyahat belgeleri olan Afganların havaalanına girişinin engellenmeyeceğini söyledi.

Kadınlara getirecekleri yeni erkek vesayet sistemini, evden çıkan kadına erkek vasinin eşlik etmesi şartının sadece üç gün ya da daha uzun süren seyahatler için geçerli olacağını, okula, işyerine, üniversiteye ya da hastaneye giderken geçerli olmayacağını aktaran Taliban Sözcüsü, kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerinden, ama bunun için başlarını örtmelerinin şart olduğundan söz etti.Mücahid, müzik yasağının kamusal alanda geri döneceğini teyit ederken her alanda uygulanacağına işaret etti: