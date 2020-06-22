Ali Emir Pakkan | samanyoluhaber.com



Sulh ceza kararları da yok sayılacak







“27 Mayıs 1960 askeri darbesinde Yüksek Adalet Divanı’nın aldığı kararlar yok sayılacak. Yeni düzenlemeyle mağdurların ailelerine tazminat hakkı geliyor.”







Haber aynen böyle.





Çelişki şu ki; ülkede Yassıada gibi sulh ceza hakimlikleri kuran bir iktidar bu yasa teklifini hazırlıyor!





AKP’’nin proje mahkemeleri “sulh cezalar” neyse 27 Mayısçıların “yüksek adalet divanı” da odur. İkisi de doğal hakim ilkesine aykırı, sonradan kurulmuş mahkemelerdir.





Benzerlikler sadece bir değil.





İki yargılama arasında şu benzerlikler de sayılabilir.





-İfadelerin İşkence altında alınması.

-Savunma haklarının kısıtlanması.

-Hakim ve savcıların özel seçilmesi.

-Hükmün baştan verilmesi.

-Tutuklu yargılama ile bir tedbirin cezaya dönüşmesi.

-Mallara mülklere el koyma.

-İtibarsızlaştırma.

-Yalan haberlerin iddianamelere girmesi.

-Yakınları ile görüştürmeme.

-Hakim ve savcıların yüksek yargıya tayinle ödüllendirilmesi.





27 Mayıs 1960 sonrası 70 bine yakın insan tutuklandı. (Bugün 500 bini geçti) Herhangi bir vatandaşın mahkeme kararı olmadan bir ay süreyle tutuklu kalabileceğine dair kanun çıkarıldı. Davutpaşa ve öteki cezaevlerinde masum insanlar bir ihbar yüzünden aylarca tutuklu kaldı. Eziyet edildi.





Adnan Menderes hücreye kondu, 6 ay kimse ile konuşturulmadı, işkence gördü, vücudunda sigara söndürüldü. Hasan Polatkan tokatlandı. Celal Bayar, intihara teşebbüs etti.





Peki bu işkenceler geride mi kaldı? Ne yazık ki hayır!





Dün 27 Mayıs’ın yaptığını bugün AKP daha beter şekilde yapıyor.





Tarihe not olsun, kayıtlara geçsin diye bir örnek vereceğim. 15 Temmuz (2016) darbe kumpasından sonra gözaltına alınan çok sayıda kişi arasında Hulusi Akar’ın Yaveri de vardı. Yargılandı ve müebbet hapse çarptırıldı! İfadesi nasıl alınmıştı?

Mahkemede anlattı.





Yarbay Levent Türkkan’a özel bir ekip günlerce işkence ediyor. Öldü diye morga götürüyorlar. Orada yaşadığı fark ediliyor. Fotoğrafları işkencenin boyutlarını gösteriyordu.





Hiç şüphesiz bir gün sulh ceza mahkeme kararları da yok sayılacak. AKP dönemi, işkence fotoğrafları ile tarihe kara leke olarak geçecek.



