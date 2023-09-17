Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi Kapalıçarşı'da yangın /17 Eylül 2023 08:58

Tarihi Kapalıçarşı'da yangın

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİ GÜL: YANGIN KONTROL ALTINDA
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun"
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