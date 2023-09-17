Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilden Erdoğan yönetimine sert sözler: "CHP gelse bu kadar olmazdı" /17 Eylül 2023 09:06

AKP'li vekilden Erdoğan yönetimine sert sözler: "CHP gelse bu kadar olmazdı"

Gazeteci Talat Atilla, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir milletvekilinin AKP içinde gelinen durumla ilgili olarak "CHP gelse bu kadar olmazdı" dediğini ileri sürdü.

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Turktime.com yazarı Talat Atilla, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'rakipsizliğinin' AKP cenahında da daha önce alışkın olunmayan davranış kodlarını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Tam 'hizipleşme' olması bile parti içinde bir gruplaşma, parti bürokratını - siyasetçisini ötekileştirme refleksinin filizlendiğini iddia eden Atilla, devamında şunları ileri sürdü:

"Bu durum bazen o kadar ileri derecelere taşınıyor ki... Giden bakanların arkasından yapılan eylemler ve görevden alınan bürokratlara bakıldığı zaman 'CHP gelse bu kadar olmazdı!' denilebiliyor. Tırnak içindeki kelimeler bana ait değil. Erdoğan'a çok yakın bir milletvekilinin sözleri bunlar.

Parti içindeki dominant adımların Cumhurbaşkanından bağımsız atılmadığı ortada ama parti içinde 'Vur deyince öldüren!' siyasi reflekslerin varlığı da görünüyor kuşkusuz. Başarı, her türlü direnç- muhalefet ya da itirazı bir süre elbette püskürtür ama yok etmez. Sadece halının altına süpürür.

Siyasi tarihimiz, kar tanelerinin önce kartopu sonra çığ gibi büyümesi ile doludur. Bugün için iktidarı muhalefet değil, kendi içindeki mikro ayrılıklar ve ötekileştirme eğilimleri tehdit ediyor. Kazanılan seçimler kimseyi yanıltmamalı.

İktidar, yedi düvele karşı yaptığı seçim mücadelesini yedi düveli yanına alarak kazandı. Eskisi gibi tek başına değil. (...)"
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