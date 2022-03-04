Samanyolu Haber /Politika / Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti! /04 Mart 2022 07:56

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, görevinden istifa etti. Pakdemirli'den boşalan koltuğa Vahit Kirişci atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Bekir Pakdemirli de, istifa eden diğer bakanlar gibi ‘görevden affını’ istedi. Talebi kabul edilen Pakdemirli’nin yerine Vahit Kirişçi atandı.



Pakdemirli 2018'den beri görevde bulunuyordu. Yerine atanan Vahit Kirişçi'nin mesleği ise ziraat mühendisliği.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

4 Aralık 1960 doğumlu olan Vahit Kirişçi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi.

1995'te Doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı.

22. ve 23. Dönem Adana Milletvekilli'dir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı.

23. Dönem'de aynı komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi.

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