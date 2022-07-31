Samanyolu Haber /Gündem / "TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim” /31 Temmuz 2022 16:59

"TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim”

Kendisini ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla bir mesaj paylaşan Gezi davası tutuklusu Osman Kavala'nın “AİHM’in, tutukluluğumun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı çevirtip TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim.” dediği ifade edildi.

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Gezi davasının finansörü olmakla suçlanan ve söz konusu davadan aldığı ceza nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın kendisini ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla bir mesaj paylaştığı aktarıldı. Evrensel'de yer alan habere göre Gezi davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutulan iş insanı Osman Kavala, CHP Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla mesaj gönderdi. Kavala, mesajında, “AİHM’in, tutukluluğumun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı çevirtip TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim” dedi.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davasında verilen skandal cezalarla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunanları ziyaret etti.

"TÜM VEKİLLER BİLMELİ"

1734 gündür tutuklu olan Osman Kavala, Çakırözer aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mesajında, şunları belirtti:

“AİHM’in, (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tutukluluğumun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı çevirtip TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim. Özellikle de susturma ve caydırma amacıyla, yani kasıtla bunların yapıldığını anlatan 18. Maddenin ihlali konusunu tüm vekiller bilmeli, okumalı.”

KAHRAMAN: BURADA TUTULDUĞUMUZ HER GÜN HAYATIMIZDAN ÇALINIYOR

Tayfun Kahraman ise Çakırözer aracılıyla gönderdiği mesajında, hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

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“Bir an önce hukuksuzluk sona ersin. Burada tutulduğumuz her gün hayatımızdan çalınan günler. 3 Ağustos’ta 100. gün olacak. Osman Kavala için 1734 gün! Bu hırsızlığa son verin. İstinaf mahkemesi bir an önce dosyamızı ele almalı. Anayasa Mahkemesi (AYM) bir an önce tutukluluğumuzla ilgili hukuksuzluğa ‘Dur’ demeli.”
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