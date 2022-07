"TÜM VEKİLLER BİLMELİ"





KAHRAMAN: BURADA TUTULDUĞUMUZ HER GÜN HAYATIMIZDAN ÇALINIYOR





Gezi davasının finansörü olmakla suçlanan ve söz konusu davadan aldığı ceza nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın kendisini ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla bir mesaj paylaştığı aktarıldı.Gezi davası kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutulan iş insanı Osman Kavala, CHP Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla mesaj gönderdi. Kavala, mesajında, "AİHM'in, tutukluluğumun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı çevirtip TBMM'deki tüm milletvekillerine göndereceğim" dedi.CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davasında verilen skandal cezalarla Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunanları ziyaret etti.1734 gündür tutuklu olan Osman Kavala, Çakırözer aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mesajında, şunları belirtti:"AİHM'in, (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tutukluluğumun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı çevirtip TBMM'deki tüm milletvekillerine göndereceğim. Özellikle de susturma ve caydırma amacıyla, yani kasıtla bunların yapıldığını anlatan 18. Maddenin ihlali konusunu tüm vekiller bilmeli, okumalı."Tayfun Kahraman ise Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Bir an önce hukuksuzluk sona ersin. Burada tutulduğumuz her gün hayatımızdan çalınan günler. 3 Ağustos'ta 100. gün olacak. Osman Kavala için 1734 gün! Bu hırsızlığa son verin. İstinaf mahkemesi bir an önce dosyamızı ele almalı. Anayasa Mahkemesi (AYM) bir an önce tutukluluğumuzla ilgili hukuksuzluğa 'Dur' demeli."