Samanyolu Haber /Teknoloji / Telegram'dan yeni hamle: WhatsApp mesajlarınızı da taşıyoruz /28 Ocak 2021 17:58

Telegram'dan yeni hamle: WhatsApp mesajlarınızı da taşıyoruz

WhatsApp'ın kullanıcılarına dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla artan Telegram, uygulamalar arası geçişi kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu.

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Facebook bünyesindeki WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.  

 WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp  kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak bir özelliğe kavuştu.

NTV'nin haberine göre, artık WhatsApp kullanıcıları Telegram'a geçerken sohbet geçmişlerini de taşıyabilecek. 

WhatsApp sohbet geçmişini Telegram'a  aktarmak için izlenmesi gereken yol ise şu şekilde: 

1- iPhone veya Android telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

2- WhatsApp uygulamasından Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.

3- WhatsApp'taki grup veya kişi sohbetinin adına tıklayın. Açılan menüden sohbeti dışarı aktar seçeneğine tıklayın.

4- Sohbetlerinizi dilerseniz fotoğraf ve videoları dahil ederek aktarabilirsiniz. Bu ekrandan medyasız ya da medyayı dahil et seçeneklerinden dilediğinizi seçin.

5- Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan paylaş menüsünden ise Telegram uygulamasını seçin.

6- Sohbet geçmişlerinizi aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.

7- Açılan ekrandan İçe Aktar seçeneğini seçin.
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