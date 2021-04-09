Tesla Alman bürokrasisinden dertli

Brandenburg Eyaleti’ndeki Grünheide kentinde fabrika inşaatına başlayan ABD’li şirket, yaptığı açıklamada Alman yetkililerin tesisle ilgili nihai onayı vermede çok yavaş hareket ettiğini ileri sürdü. Hürriyet'in haberine göre Tesla’nın küresel ısınmaya karşı ciddi bir mücadele içinde olduğu vurgulanan açıklamada, “Almanya, endüstri projelerini karara bağlamada, iklim değişikliyle mücadelede gerekli planlamaların ivediliğine karşı ters orantılı çalışıyor” ifadelerine yer verildi. ARD televizyonunda yer alan habere göre Tesla tarafından verilen dilekçenin üzerinden 16 ay geçmesine rağmen henüz bir zamanlama planlamasının yapılamadığına dikkat çekildi.





Alman bürokrasinden yakındı





Diğer yandan otomobil üretiminin yanı sıra dünyanın en büyük elektrikli batarya üretim tesisi olacağı belirtilen ve yılda 500 bin araç üretilmesi hedeflenen fabrikaya, çevreye zarar vereceği gerekçesiyle çevreci gruplar karşı çıkıyor. Başta ormanların yok edilmesi, su sıkıntısı, artan trafik olmak üzere çok sayıda sorun yaşanacağı kaygısıyla incelemelerin uzun sürdüğü vurgulandı. Geçici onay ile inşaata başlayan Tesla’nın projeye nihai ruhsatın verilmemesi durumunda büyük zarara uğrayacağı belirtildi.