TFF'den Terim'e önce tebrik sonra ceza

TFF, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup etmesiyle birlikte üst tura atlamasını birkaç saat önce resmi sitesinden yaptığı paylaşım ile kutladı.





Bu mesajın ardından da açıkladığı PFDK kararları ile Galatasaray'ın, Fatih Terim'in ve yöneticilerin aldığı cezaları açıklamış oldu.





PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçında oyundan atılması ve sonrasında yaşananlar nedeniyle 5 maç ceza verdi verirken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e ise 3 ay ve 21 günlük hak mahrumiyeti cezası verdi.





PFDK, ayrıca kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplamda 505.500 TL para cezası verildiğini duyurdu.