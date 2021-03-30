The Times da 'erken seçim' dedi

İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son haftalarda attığı adımları analiz ederek kapsamlı bir dosya hazırladı ve “Analistlere göre erken seçim masada” dedi. HDP’yi kapatma gündemini de inceleyen gazete, “Erdoğan’ın partisi şu an 19 yıllık tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 29’da. HDP’nin kapanma sürecini destekleyen MHP ile ucu ucuna çoğunluğu sağlayabiliyor” yorumuna yer verdi.







Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, Türkiye’deki ekonominin kötü gidişatı ve İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma adımına geniş yer ayrılırken, ekonomik krizin boyut da irdelendi.





MERKEZ BANKASI ATAMALARI İNCELENDİ





Resmi enflasyonun 15.6 olduğunu yazan gazete, buna karşılık gayriresmi enflasyonun çok daha yüksek olduğunu yazarken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı gece görevden alması Öztürk’ün ve milyonlarca Türk vatandaşının durumunu çok daha kötü hale getirdi. Naci Ağbal’ın yerine Erdoğan’ın partisinde eskiden görev alan Şahap Kavcıoğlu getirildi. O da Erdoğan’ın gelenek dışı ekonomi felsefesine inanıyor: yüksek faiz yüksek enflasyon getirir. Fakat Türkiye’de kanıtlar bunun tam tersini gösteriyor” dedi.





Gazete, “Yüzeyde Ağbal’ın görevden alınmasının bir mantığı yoktu. Onun zamanında Türk Lirası değer kazandı, yabancı yatırımcı Türkiye’ye geri döndü ve ona güvendiklerini gösterdi. Fakat son dönemde Erdoğan’ın hamleleri ve destekçilerini bir arada tutma hamleleri ilgiyi kötü haberlerden uzaklaştırmak için. Analistler, bunların erken seçimin masada olduğunun bir işareti olduğunu söylüyor” ifadesine yer verdi.





“MUHALEFET BAŞARISIZ”





Haberinden HDP’nin kapanma süreci ve İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı ile ilgili bölüm ayıran The Times, “Kadına şiddet Türkiye’de çok tartışılan bir konu ve son aylarda onlarca kadın, daha önce polise gidip şikayette bulundukları erkekler tarafından öldürüldü. Erdoğan, Türkiye’nin AB ve ABD ile yakın ilişkiler kurmasını istediğinin sinyalini verdi fakat bu kararlar bu ilişkileri tekrar dondurucuya gönderdi. Gelecek seçimler 2023’te ve bunun daha erken olabileceğinin sinyali de var” dedi.





Gazete, Erdoğan’ın son hamlelerine rağmen muhalefetin AKP’den kaçan seçmeni ele geçiremediğini de yazdı. Gazete, “Anketler Erdoğan’dan kaçanlar olduğunu fakat muhalefetin bunları bünyesine katamadığını gösteriyor” ifadesine yer verdi.