Samanyolu Haber /Gündem / THY'den 6 ülke uçuşlarıyla ilgili yeni açıklama /29 Haziran 2021 21:54

THY'den 6 ülke uçuşlarıyla ilgili yeni açıklama

Türk Hava Yolları (THY) yönetimince yapılan açıklamada Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

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Türk Hava Yolları (THY), Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşların devam etmekte olup bu uçuşlarla gelen yolcuların, ülkeye girmeksizin transit olarak seyahatlerine devam edebileceklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgede bazı ülkelerde artan vaka sayılarına dikkat çekilerek, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşların yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulduğu belirtilmişti. Türk Hava Yolları (THY), sözkonusu 6 ülkeden yapılan uçuşların devam etmekte olup bu uçuşlarla gelen yolcuların, ülkeye girmeksizin transit olarak seyahatlerine devam edebileceklerini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşlar devam etmekte olup bu uçuşlar ile gelen yolcular ülkemize girmeksizin transit olarak uçuşlarına devam edebilirler. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak."
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