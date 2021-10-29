TMSF’nin 116 milyon dolarlık hesap hatası şaşırttı

Sayıştay tarafından düzenlenen 2020 yılı denetim raporu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) bir şirketten 116 milyon dolar eksik tahsilat yaptığını gözler önüne serdi.



Sayıştay raporunda şu tespite yer verildi: “Bir borçlu grup ile Fon arasında 01.02.2019 tarihinde imzalanan protokole ilişkin olarak yapılan borç hesaplamasında, 29.01.2010 tarihinde yapılan 232.726.417 USD tahsilatın 31.05.2010 tarihi itibariyle hesaplanan borç miktarına %50 iskonto uygulandıktan sonra mahsup edilmesi sebebiyle nihai borç miktarının 116.363.208 USD eksik hesaplandığı görülmüştür.”



1,1 MİLYAR TL’LİK HATANIN ÜZERİNE NİYE GİDİLMİYOR?



TMSF’nin 116 milyon dolarlık hesap hatasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması talebiyle soru önergesi sundu.



Önergesinde Fon’a devredilen bir bankanın borçlarının tahsili için aynı borçtan sorumlu olan bir başka şirket ile protokol imzalandığını ifade eden Karabat, “TMSF’ye borçlu bir bankadan yapılan tahsilat nasıl oluyorsa ‘yanlış’ hesaplanmış. Burada basit bir hatadan bahsetmiyoruz.” dedi.



Karabat hesap hatasının güncel kurdan karşılığının 1 milyar 110 milyon TL’nin üzerinde olduğun belirterek, “Sayıştay bu tespiti yeni de yapmadı. Geçen yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da konu gündeme geldi. Aradan iki yıl geçmesine rağmen ne hatalı işlem düzeltildi ne de söz konusu bankanın ismi açıklandı. Neden ismi saklanıyor?” ifadelerini kullandı.



“GEÇMİŞTE YAPTIĞI ÖDEMELERE DE İSKONTO YAPILMIŞ”



İsmi mahfuz tutulan grubun borçlarına iskonto yapıldığın aktaran Karabat, “Bu iskonto neye istinaden uygulanmış belli değil. Geçmişte yapılan tahsilatların arasından 232.726.417 doların, tahsilat tarihinden yaklaşık dört ay sonra grubun borç miktarına yüzde 50 iskonto uygulanmış. Sanki grup daha önce borcuna dair hiç ödeme yapmamış gibi geçmişte yaptığı ödemeler indirim sonrası mahsup edilen borçtan düşülmüş.” dedi.



Karabat, önergesinde şu sorulara yer verdi:



1) Fon’a devrolan ve 116.363.208 USD eksik tahsilat yapılan kurum ya da kuruluş hangisidir?



2) Bu eksik hesap hatasına ilişkin kurum tarafından bugüne kadar ne gibi iş ve işlemler yapılmıştır?



3) Yapılan hatalı işlemden dolayı kurum bünyesinde dava ya da soruşturmaya konu olan bir iş ve işlem yapılmış mıdır? Açılmışsa bu dava ya da soruşturmaların akıbeti ne olmuştur?



4) Bulgu konusu husus 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da yer almasına rağmen idare tarafından rapor yazım tarihine kadar herhangi bir düzeltici işlem ya da tahsilat yapılmamasının gerekçesi nedir?”



