Ne kriz ne de askeri harekât umurunda

SAMANYOLUHABER- Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât sebebiyle pek çok sanatçı konserini iptal etti.





Bazı belediyeler de kültür-sanat programlarına “harekât ayarı” verdi.







Diğer taraftan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ise ekonomik krize ve Suriye harekâtına aldırış etmeden Çırağan Sarayı’nda içkili, dansözlü, şarkılı, türkülü bir akşam yemeği verdi.





ÇIRAĞAN SARAYI’NDA DANSÖZLÜ EĞLENCE!





TMSF’nin imza attığı eğlence skandalını Ümit Karaca şahsi Twitter hesabından paylaştı.





Görüntülere göre Çırağan’ın en büyük salonu davetlilerle dolu ve sahnede birbiri ardına dans gösterileri sahneleniyor. Garsonların masalara sık sık alkollü içki servis ettiği de görülüyor.





TMSF’nin çalgılı-çengili gecesine katılan bir kişinin Instagram hesabından naklen yayınladığı görüntüleri ilave eden Karaca şunları kaydetti: “Hemen hemen hergün Şehit verdiğimiz böyle bir dönemde TMSF milletin parasıyla düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekâtı gecesinde dansöz oynattı.”





“PARA MİLLETİN, HESABINI SORAN YOK Kİ!”





Karaca’nın tweeti ile ortaya çıkan skandal sosyal medyada infiale sebep oldu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Karaca'nın tweetinin altına yorum yazdı.





Yorumlardan bazıları şöyle:





“Zaten kendi parasıyla Çırağan’da bunu ancak milyonerler yapıyor. Para devletin, milletin olunca her şey kolay. Hesabını kitabını soran yok. Şehitler diyorsunuz. Devletin parasını fütursuzca harcayan adamlar askeri, milleti düşünür mü?”





“Orada hiç kadın misafir göremedim ben yanılıyor muyum?”

“Bence tam onlara göre bir hareket. İnsanlar neden ‘pes’ diyor hiç anlamış değilim. Bunlar değil mi ekmek almaya giderken vurulan çocuğa ‘terörist’ diyen, evladını kaybetmiş anneyi yuhalatan. Hey milletim hey hâlâ pes diyor ya!”





“Beleş para adamların her yeri para dolar kaynıyor.”





AKP’Lİ TMSF BAŞKANI MUHİDDİN GÜLAL SESSİZ





TMSF Başkanı Muhiddin Gülal (sağda) "Hizmet Hareketi'ne yakın" diye el konulan 887 şirketin başında bulunuyor.





İki dönem İstanbul Beyoğlu’nda AKP’yi temsilen belediye meclis üyesi olarak görev yapan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve kullanıcı yorumlarına dair şu ana kadar sessiz kalmayı tercih etti.



