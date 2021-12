TOGG'da fiyat hüsranı: Yemeden, içmeden 12 yıl çalışmak gerekiyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Bursa’nın Gemlik ilçesindeki tesisin inşaatı sürüyor. TOGG Genel Müdürü (CEO) Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, “Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. ” dedi.







2022 sonunda ilk seri üretim taşıtın banttan indirilmesi ve Homologasyon testlerinin tamamlanmasının akabinde 2023 yılının mart ayına kadar C sınıfındaki ilk SUV satışa sunulacak.





Mühendislik tarafından bakıldığında da artık sadece bir otomobilden bahsedilmediğini belirten Karakaş, “Otomobilin akıllı cihaz kısmını geliştirmeye başladık. Tedarikçilerimizi seçtik. Tedarikçilerimizin yüzde 75’i ülkemizden. Yüzde 51’lik gerçek anlamda yerlilik sağlayabilecek bir şekilde yolun başından itibaren çalıştık ve bunu hayata geçiriyoruz. Şu an çarpışma testlerini, dayanıklılık testleri, performans testlerini yapıyoruz.” diye konuştu.





“BATARYA İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI”





Karakaş, batarya yatırımı hakkında ise şunları kaydetti: “2022 sonunda ‘bataryamız yerli olacak’ dedik. Farasis ortaklığında Siro’yu kurduk. Hızlı ve yaygın altyapı oluşumuna destek için TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri AŞ ile hazırlıklara başladık.” ifadelerini kullandı.





Karakaş; TOGG ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını ifade etti.





FİYATA DAİR İLK İPUCU





TOGG’nin başlangıç fiyatı hakkında yöneltilen bir soru üzerine, “Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren 2023’te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV’ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla ‘günümüzde eğer C segmentinde bir SUV’un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz’ diye sorarsanız ‘evet, rekabet edebiliriz.” ifadelerini kullandı.





Edinilen bilgiye göre TOGG’un SUV modelinin başlangıç fiyatı 600 bin TL’yi geçecek. Başka bir ifadeyle 2022 yılında net aylığı 4 bin 253 TL’ye çıkarılan bir asgari ücretlinin bir TOGG için yemeden içmeden 142 ay çalışması gerekecek.







ERDOĞAN “HESAPLI OLACAK” DEMİŞTİ





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ocak ayında katıldığı canlı yayında TOGG ile ilgili bilgiler vermişti.





Erdoğan, TOGG’nin fiyatının ne olacağına dair soruya: “Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez.” ifadelerini kullanmıştı.