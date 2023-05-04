Samanyolu Haber /Gündem / TOGG'la oy toplayamayan Erdoğan: "Sizler ne soğana ne de patatese liderinizi kurban etmezsiniz" /04 Mayıs 2023 15:30

TOGG'la oy toplayamayan Erdoğan: "Sizler ne soğana ne de patatese liderinizi kurban etmezsiniz"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yaptığı konuşmada, yurttaşlara, "Sizler ne soğana ne patatese evvel Allah liderinizi kurban etmezsiniz” dedi.

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Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerine günler kala liderlerin mitingleri de sürüyor. Cumhur İttifakı’nın adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan da Giresun’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kilosu 30 liraya çıkan soğana da üzeri kapalı olarak değindi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler ne soğana ne patatese evvel Allah liderinizi kurban etmezsiniz” diye konuştu.

Erdoğan seçim sonrası için vaatlerde bulunmayı da ihtimal etmedi. "İnşallah temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" diyen Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünde yine muhalefete yüklendi. 


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