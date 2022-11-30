Tokat’ta hasta yakını, kadın doktoru dövdü

Türkiye’deki doktorlara yapılan şiddete her geçen gün yenisi ekleniyor. Tokat'ta, devlet hastanesinde dahiliye uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin, annesini randevusuz muayene ettirmek isteyen Celal Y.'nin (47) yumruklu saldırısına uğradı.











Urfa'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Hagi'nin saldırıya uğradığı zaman diliminde Tokat'ta da bir kadın doktor hasta yakınının saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Tokat Erbaa Devlet Hastanesinde annesini randevusuz muayene ettirmek isteyen hasta yakını doktorun kabul etmemesi üzerine kadın doktoru yumrukladı.









Dr. Elif Dağıstan Ergin'in odasının kapısını çalarak annesi Yüksel Y.'yi muayene ettirmek istediğini söyledi. Dr. Ergin de öğle arasında olduklarını ve randevu alması gerektiğini belirtti. Buna sinirlenen Celal Y., odaya girip, zorla dışarı çıkardığı doktora yumruk attı. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Celal Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.



