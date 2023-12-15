Toyota Japonya'da satışları durdurdu

Toyota, üstesinden gelmeye çalıştığı üretim yığılmalarının bir sonucu olarak Japonya'daki birçok popüler modelinin satışını kısıtlıyor.





Bayiler, Toyota'nın kasım ayı ortasından itibaren Alphard için artık sipariş kabul etmediğini açıkladı. Ayrıca Toyota 300 serisi Land Cruiser için sipariş almayı durdurdu ve eylül ayında Aqua için de yeni siparişler kabul edilmemeye başlandı.





Japonya ulusal gazetelerinden Nikkei Asia, ülke genelindeki bayilerin bunun etkilerini şimdiden hissetmeye başladığını bildiriyor. Nisan ve ekim ayları arasındaki yedi ayın sadece ikisinde Toyota bayileri satış artışı bildirdi. Üç ana nedenin Toyota'nın şu anda içinde bulunduğu senaryoyu açıkladığı düşünülüyor.





ÜÇ ANA NEDEN SAYILDI

Öncelikle, talebin üretim kapasitesini aştığı görülüyor. Otomobil üreticisi kısa süre önce, araçlarına yönelik güçlü talebe yanıt olarak 2023 mali yılı yurtiçi üretim tahminini 3,34 milyon olan ilk tahmininden 90 bin adet artırdı.





Toyota'nın ayrıca üzerinde çalışması gereken büyük bir sipariş birikimi var. Covid-19 salgını sırasında tetiklenen çip kıtlığı nedeniyle üretim önemli ölçüde düşerken, Toyota siparişleri kabul etmeye devam etti ve bir aşamada yaklaşık 1 milyon araçlık bir birikime sahip oldu.





Satış kanallarında yapılan değişiklikler de kısmen bu sorundan sorumlu. 2020'den önce Japonya'daki Toyota bayileri dört kategoriye ayrılmıştı ve sadece bu kategorilerdeki belirli araçları satabiliyorlardı. Bir bayi yöneticisi, artık her Toyota modelinin her bayiden satın alınabildiğini ve bu değişikliğin "bazı popüler modeller için sipariş yoğunluğuna" yol açtığını söylüyor.





İşler yavaş da olsa iyiye gidiyor gibi görünüyor. Araç teslimatı için ortalama teslim süresi 2022 sonunda yaklaşık altı aydan şu anda beş ayın altına düşmüş durumda. Nikkei Asia, bazı kaynakların bu sürenin önümüzdeki bahara kadar yaklaşık dört aya düşeceğine inandığını belirtiyor.





GİZLİ REKLAM İDDASI

Elektrikli geçişinde geride kalan ve bu nedenle ''hileli reklamlar'' yapmakla da suçlanan Toyota'nın talep karşısında arzı yükseltmeyip 6 aya kadar çıkan ki bunun çok daha üzerinde bekleme süresi bulunan ve halen sipariş alan farklı otomobil üreticileri bulunurken Japon medyasında yer alan haberler ''Bu kez de gizli bir reklam yapılmak mı isteniyor'' sorularını akıllara getirdi.



