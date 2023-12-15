‘Yaşar Okuyan öldü’ haberlerine yalanlama

Yoğun bakımda tedavi gören eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler ailesi tarafından yalanlandı.





Yaşar Okuyan'ın sosyal medya X hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:





* "Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu ile ilgili aktarılmakta olan vefat haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.





* Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır.





* Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber yoğun bakımdaki tedavi süreci devam etmekte olup, bu durum konusunda güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konuyla ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz."