Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yaşar Okuyan öldü’ haberlerine yalanlama /15 Aralık 2023 23:12

‘Yaşar Okuyan öldü’ haberlerine yalanlama

Yoğun bakıma alınıp entübe edilen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın öldüğüne yönelik haberler, eşi ve kızları tarafından yalanlandı.

SHABER3.COM

Yoğun bakımda tedavi gören eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler ailesi tarafından yalanlandı.

Yaşar Okuyan'ın sosyal medya X hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* "Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu ile ilgili aktarılmakta olan vefat haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

* Böylesine hassas bir süreçte bilgi teyidi alınmaksızın yapılan her haber, biz ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaralamaktadır.

* Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu stabil olmakla beraber yoğun bakımdaki tedavi süreci devam etmekte olup, bu durum konusunda güncel bilgi yalnızca ailesi tarafından paylaşılacaktır. Konuyla ilgili herkesi hassasiyete davet ederiz."
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