Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında 4 gol vardı /15 Eylül 2019 22:19

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında 4 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

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Trabzonspor evinde Gençlerbirliği karşısında iki kez öne geçmesine rağmen üç puanı alamadı. Karadeniz ekibi 4. maçında 3. beraberliğini aldı. Sörloth kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu.

Trabzonspor evinde Gençelerbirliği karşısında iki puan bıraktı. Ankara ekibi ile evinde 2-2 berabere kaldı. İki kez öne geçen Bordo-Mavili takım üstünlüğünü koruyamadı. Novak’ ile 1-0 öne geçen Karadeniz ekibine Gençlerbirliği’nden Stancu cevap verdi. Penaltı’dan Sörloth ile bir kez daha üstünlüğü alan Trabzonspor’a Sessegnon cevap verdi. 90 dakika bu skorla sonuçlandı. Trabzonspor evinde iki puan kaybetti. Bordo-Mavili takım puanını 6’ya çıkartırken Gençlerbirliği ilk puanını aldı. Sörloth ise kaçırdığı gollerle taraftara adeta saç baş yoldurdu.

TRABZON KANATLARI KULLANINCA OYUN AÇILDI

Süper Lig’in ilk üç haftasında 2 beraberlik bir de galibiyet alan Trabzonspor, ligin dibinde bulunan Gençlerbirliği’ni evinde konuk etti. Bordo-Mavili takım maça istekli başlasa da tutuk bir oyun oyun ortaya koydu. Gençlerbirliği’nin özellikle Sosa’ya baskı uygulayarak orta alanı kapatması da bunda etkili oldu. Trabzonspor kanatları kullanmaya başlayınca Ankara ekibinin alanı daraltma taktiğini de bir nebze olsun kırıldı.

İLK YARI 1-1 BERABERE BİTTİ

Ev sahibi takım oyunu dengeye oturtunca golüde buldu. 17. dakikada Joao Pereira’nın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte bulunan Filip Novak adeta fotoğraf çektirir gibi kafayı vurarak topu filelere gönderdi. Karadeniz ekibi 1-0 öne geçtikten sonra oyuna tam olarak hakim olamadı. Arada Nwakaeme ile etkili olsa da sonuç alamadı. Gençlerbirliği ise orta sahada kaptığı toplarla gol aradı. Bunda da 44. dakikada başarılı oldu. Sosa’nın kaptırdığı top sonrası Gençlerbirliği’nde Sio hızlı çıktı. Topu dışarı çevirmeyi başardı. Arkadan gelen Stancu, kaleci Uğurcan’ın bakışları arasında topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

TRABZON PENALTI İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı ile birlikte Trabzonspor gol için yüklendi. Özellikle Sosa’nın iki serbest vuruşunda kaleci Ertaç 90 tabir edilen noktalardan iki kritik kurtarış yaptı. Baskı Trabzon’a da golü getirdi. Maçın 55. dakikasında Abdülkadir Parmak hızlı bir şekilde topu ileriye taşıdı. Arkadan gelen Nwakaeme topu alarak ceza sahası içine girdi. Ahmet Oğuz’un müdahalesi sonrası yerde kalınca Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Sörloth skoru 2-1’e getirdi.

SON SÖZÜ SESSEGNON SÖYLEDİ

Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra özellikle Sörloth ile çok net 2-3 pozisyonu kullanamadı. 70’den sonra Gençlerbirliği oyunda dengeyi sağlasa da gol bölgelerinde etkili olamadı. Bu bölümde Bordo-Mavili takımda topu çok cömert kullanınca Ankara ekibi 84’te cezayı kesti. Orta sahada kaptırılan top sonrası ceza sahası içinde Sessegnon tek vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-2’ye getirdi. Şok gol sonrası Hakem Mete Kalkavan’a faul itirazları da sonuç vermedi.
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