Samanyolu Haber /Dünya / Tren hattı inşaatı 2 bin 500 yıllık cinayeti ortaya çıkardı /11 Temmuz 2020 14:32

Tren hattı inşaatı 2 bin 500 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde hızlı tren hattı için yapılan kazı çalışmalarında elleri bağlı, yüzükoyun bir iskelet bulundu.

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İskeletin Demir Çağı'nda; 2 bin ila 2 bin 500 yıl önce yaşayan bir yetişkin erkeğe ait olduğu ve bu kişinin bir cinayet sonucu öldüğü ya da infaz edildiği düşünülüyor.

Demiryolu projesinde arkeolog olarak çalışan Dr. Rachel Wood, Londra'ya yaklaşık bir saat mesafedeki Wendover kasabasında bulunan iskelet üzerinde osteologlar (kemik bilimciler) tarafından yapılacak çalışmaların ölüm nedenini aydınlatabileceğini söyledi.

BBC Türkçe'deki habere göre, demiryolu hattındaki kazılarda ayrıca Neolitik Çağ'a ait Stonehenge benzeri bir anıt mezarla Roma dönemine ait kurşundan yapılmış tabut içinde bir iskelet de bulundu.

4000-5000 yıl öncesine ait anıt mezar 65 metre çapında bir daire oluşturacak şekilde dikilmiş ahşap direklerden oluşuyor.

Direkleri kış gündönümüne göre konumlandırılmış bu anıt mezarın "yüksek statülü" kişiler için yapılmış olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa'nın en büyük altyapı projesi olan HS2 demiryolu projesi Londra, Birmingham, Manchester ve Leeds'e bağlanacak. Saatte 362 kilometre hızla giden trenlerin sefer yapacağı hattın ilk aşamasının 2033'te hizmete girmesi bekleniyor.

2015'te projenin maliyetinin 56 milyar sterlin (yaklaşık 70 milyar dolar) olacağı açıklamıştı. Ancak şimdi maliyetin 106 milyar sterline (yaklaşık 134 milyar dolar) çıkacağı tahmin ediliyor.

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