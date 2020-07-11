Almanya'da yaşayanlara hangi ülke yasaklı, hangi ülke serbest?

Haziran ayı sonunda Almanya Dışişleri Bakanlığı küresel seyahat uyarısını Ağustos ayı sonuna kadar uzattı. Ancak daha sonra Avrupa ülkelerinin çoğu için seyahat uyarısı kaldırıldı.





Örneğin İsveç, Norveç ve Finlandiya’ya seyahatle ilgili hala resmi uyarı var. Diğer Avrupa ülkeleri bu yaz kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaya devam edebilir.









TÜRKİYE: Seyahat uyarısı devam ediyor. AB üyesi olmayan Türkiye için seyahat uyarısı 31 Ağustos’a kadar geçerlidir. Ülke bunun yakında kaldırılmasını umuyor. Almanlar için üçüncü en popüler tatil yeri şu anda korona risk alanı olarak sınıflandırılmış durumda, bu nedenle seyahat uyarısının kaldırılması pek olası değil. Almanya’ya riskli bir bölgeden giren insanlar 14 günlük bir karantina beklemek zorunda. Ancak, Türkiye’den tatilciler, Almanya’ya girerken 48 saatten daha eski olmayan negatif bir korona testine sahiplerse karantina düzenlemesinden muaf tutulabilirler.





Almanya’dan Türkiye’ye girişte karantinaya gerek yok. Ancak, havaalanında ateş ölçülüyor. Semptomlar ortaya çıkarsa, bir korona testi yapılarak daha sonra nasıl ilerleyeceğine karar veriliyor. Plajlarda güvenli mesafe uygulaması, havuzlarda sadece paketlenmiş havlular var ve havaalanlarında ve otellerde termal kameralar kullanılıyor. Hükümet, restoran ve oteller için bir sertifikasyon programı geliştirdi. Alman şirketleri de müfettiş sağlıyor.





MISIR – Seyahat uyarısı devam ediyor. 1 Temmuz’da Mısır, üç aylık yasaktan sonra sınırlarını yeniden turistlere açtı. Restoranlar ve kafeler şu anda yüzde 25 doluluk oranına sahip ve saat 10’a kadar müşteri kabul ediliyor. Oteller gibi özel plajlar belirli koşullar altında açık, ancak 40 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen halka açık plajlar ve parklar kapalı. Mağazalarda, süpermarketlerde ve yerel toplu taşımalarda maske zorunluluğu uygulanıyor. Salgın henüz bitmiş değil. Mısır, 78.300 enfeksiyon ve yaklaşık 3 bin500 ölüm bildirildi – Arap bölgesindeki korona ölümlerinin çoğu bu ülkede gerçekleşti. Dışişlerinin seyahat uyarısı AB üyesi olmayan Mısır için 31 Ağustos’a kadar geçerlidir.





BELÇİKA: Krallık, Almanya’dan gelen turistlere açık. Karantina kuralları Alman tatilciler için geçerli değil – ancak günlük hayatta sosyal mesafe, toplu taşımada maske gibi temel hijyen düzenlemeleri var. Restoran, kafe, otel ve müzeler açıldı.







Kuzey Denizi kıyılarında geçerli olan ek kurallar var: Yerli ve yabancı tatilcilerin, bazı bölgelerde plaja gitmek için kayıt yaptırmaları gerekiyor. On bir milyon nüfuslu ülkede enfeksiyon rakamları haftalardır düşüşte.





BULGARİSTAN: Almanya ve Avusturya dahil çoğu AB ülkesinden gelen turistler için seyahat kısıtlaması veya karantina uygulanmıyor. Ancak şu ana kadarki turist sayısı oldukça düşük. Temmuz ayına rağmen plajlar boş. Birçok büyük otel hala kapalı. Açık olan oteller ise, masa ve sandalyeler arasında daha fazla mesafe gibi korona önlemlerine uyarlanmış. Hızla artan sayıda korona vakası nedeniyle, ortak alanlarda maske zorunlu. 10 Temmuz’dan itibaren, disko ve barların sadece açık alanları kullanmasına ve konukların sadece yarısının kabulüne izin veriliyor.





DANİMARKA: Danimarkalılar, 14 Mart’ta Avrupa’da yabancılara sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biriydi. Alman turistler için kapılar yeniden açık. Tek koşul: ülkede altı gece konaklamak için rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Danimarka’da, enfeksiyon durumu olumlu ve yeni enfeksiyon sayıları düşük. Restoran, kafe ve dükkanlar Mayıs ayından beri açık, maske takma zorunluluğu yok.





FİNLANDİYA: Seyahat uyarısı devam ediyor. Kuzey ülkesi, bir aydan biraz uzun bir süre önce İsveç dışında, Baltık Devletleri ve İskandinavya’nın çoğundan gelen yolculara açıldı. Almanya, Avusturya ve İsviçre dahil diğer bazı ülkeler için, 13 Temmuz’dan itibaren seyahat kısıtlamaları uygulanmayacak.





FRANSA: Almanya’dan gelen tatilciler Fransa’ya sorunsuz girebilir. Karantina veya özel belge gerekli değil. Ülke genelinde durum şu anda oldukça rahat – yeni enfeksiyon sayısı sabit. Toplu taşımada maske zorunlu. Mağazalar ve diğer tesisler maske takip takmayacağınıza kendileri karar veriyor. Müzeler ve turistik yerler yeniden açıldı. Biletlerin önceden online olarak rezerve edilmesi gerekiyor. Ülkedeki plajlar açık. Paris’te birçok restoran, teraslarını genişleterek mesafe kuralına uygun hale getirdi.





YUNANİSTAN: Çoğu AB ülkesi Yunanistan’a serbestçe girebilir. Ancak, varistan en az 48 saat önce nereden gelip ülkede nerede kalacağını belirtecek şekilde elektronik kayıt yaptırmak zorunluluğu var. Daha sonra bir algorıtma, yolcuların varistan sonra bir korona testine girip girmeyeceğini ve hangi korona testine girmek zorunda olduğunu hesaplıyor. Pozitif çıkanların, otellerdeki izolasyon konaklama yerlerinde 14 gün geçirmesi gerekiyor. Bu durumda Yunanistan masrafları karşılıyor. Ülke, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük enfeksiyon oranına sahip. Tüm toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunlu.





İNGİLTERE: Yaz tatili için İngiltere karantina düzenlemelerini gevşetti. 10 Temmuz Cuma gününden itibaren 14 gün karantina şartı kaldırıldı. Yeni düzenleme, İngiliz hükümetinin korona kriziyle mücadele ettiğine inandığı 70’den fazla ülke için geçerli. Ancak, ülkeye girmeden önce bir form doldurmanız gerekli. Tatilde hala çok dikkatli olunması tavsiye ediliyor. İngiltere, Avrupa’da en fazla 19 Çovid ölümünün yaşandığı ülke ve her bölgesinin salgına karşı mücadele için kendi önlemleri var.





İTALYA: AB veya Schengen bölgesinden seyahat edenler İtalya’ya herhangi bir kısıtlama olmaksızın girebilir. AB üyesi olmayan ülkelerden gelen ziyaretçilerin aksine, karantina zorunluluğu yok. Enfeksiyon rakamlarındaki son artış ülkede huzursuzluğu tetikleşe de vakalar daha çok lokal. Maske mağazalarda, trenlerde veya diğer kapalı alanlarda zorunlu. Plajlarda mesafe kurallarına uyulması gerekiyor, ancak bu bazen mümkün değil.





HOLLANDA: Hollanda‘da tatil yeniden mümkün. Ancak yetkililer, rezervasyonların önceden yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu, restoranlar, müzeler ve diğer turistik mekanlar için de geçerli. Düşen enfeksiyon sayıları göz önüne alındığında, durum önemli ölçüde iyiye gitse de, temel kural dükkan ve plajlar da dahil olmak üzere toplu alanlarda 1,5 metre güvenlik mesafesi. Toplu taşımada maske zorunlu.



