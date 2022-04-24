Tribünlerden Cüneyt Çakır'a büyük destek

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından Spor Toto Süper Lig'de görev verilmeyeceği belirtilen isimler arasında yer alan Cüneyt Çakır ve diğer isimlere tekrar görev verileceği açıklanmıştı.





Tecrübeli ismin düdük çaldığı Fraport Tav Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçta, taraftarların Çakır'a destek verdikleri belirtildi.







TARAFTARLAR DESTEK VERDİ







Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor Kayserispor maçında görev alan Cüneyt Çakır’a futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Daha önce görevden alınan, MHK'nın değişmesiyle tekrar maça atanan Cüneyt Çakır'a büyük jest geldi.

Antalyaspor'un Kayserispor ile karşılaştığı maçta tribünler ve iki takım futbolcuları sahalara geri dönen Cüneyt Çakır'ı alkışlarla destek verdi.Buna kayıtsız kalmayan Cüneyt Çakır da kendisine verilen bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.