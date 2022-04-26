Yandaşların TRT'den yağmaladığı para belli oldu: Aralarında Hilal Kaplan da var

964 BİN TL’LİK ÖDEME





TANIDIK İSİMLER

Ahmet Albayrak: (YK Başkanı) Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-YK Üyesi) (Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı 2019-2021)

Oğuz Göksu (YK Üyesi) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü personeli, “Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik kodları” kitabının yazarı

Atakan Yılmaz (YK Üyesi), AKP Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkan Yardımcısı

Mücahid Eker (YK Üyesi) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü

Oğuzhan Bilgin (YK Üyesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu,

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi

Hilal Kaplan Öğüt (YK Üyesi) Sabah ve Daily Sabah yazarı

Meryem İlayda Atlas Çetin (YK Üyesi) Daily Sabah Yayın Koordinatörü, SETA araştırmacısı

Veysel Kurt (YK Üyesi) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, SETA araştırmacısı

REKOR REKLAM GELİRİ

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT), 2021 yılı mali verilerinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. 2020 yılında, 7 bin 259 TL olan Yönetim Kurulu üyelik ücretinin 2021 yılında aylık ortalama 8 bin 934 TL’ye yükseldiği bildirildi.Anayasa gereği yapması gereken, “Tarafsız yayıncılık” yerine iktidarı destekleyici yayın politikası izlediği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin 2021 yılında Yönetim Kurulu üyeleri için yaptığı ödeme, 2020 yılına göre yüzde 23 arttı.BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; kurumun, “2021 Yılı Bilançosu” adı altında paylaştığı verilerde, Yönetim Kurulu üyelik ücretlerine ilişkin, “2021 yılında Yönetim Kurulu üyesi başına aylık ortalama 8.934,90 TL Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmiştir. Kurumumuz personelinin (Yönetim Kurulu Üyeleri dahil) harcırahları 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenmektedir” ifadeleri kullanıldı. TRT’nin verilerine göre, yalnızca 2021 yılında yönetim kurulu üyelerine ödenen tutar toplamı 964 bin 872 TL ile ifade edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen üyelik ücretinin, günlük harcırah, konaklama, yolluk gibi ekstra giderleri kapsamadığı belirtildi.TRT Yönetim Kurulu’nda bulunan ve başka kurumlarda da çalışan isimler şöyle:TRT'nin 2021 yılı reklam geliri katlanarak arttı. Muhalif kanallar reklam almakta zorlanırken TRT'nin reklam geliri 2021 yılında 2020 yılına göre iki kat artarak 743 milyon TL’ye ulaştı. Yalnızca TRT 1’in reklam geliri bir yılda yüzde 135 oranında artış kaydetti.