Trudeau: Almanya’ya yardım etmek istiyoruz

"LNG sevkiyatı için seçenekler değerlendiriliyor"





Otomotiv sektörü ham madde arayışında

DW'dekigöre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve beraberlerindeki üst düzey ekonomik heyetin Kanada'ya gerçekleştirdiği ziyaret devam ederken iki ülkenin birçok konuda iş birliğini genişletme kararı aldığı belirtildi.Almanya ile Kanada arasında hidrojen üretimi ve nakliyesinde daha yakın bir iş birliğine gidileceği belirtilirken, Başbakan Scholz, Kanada'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alma niyetlerinin de olduğunu, ancak bu durumun Berlin'in iklim hedeflerinde bir değişikliğe yol açmayacağını ifade etti. İki ülke de bu bağlamda yenilenebilir enerjinin bir an önce yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Scholz ile Pazartesi günü gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, Almanya'ya LNG tedariği yollarının değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Trudeau, Avrupa'nın mümkün olan en kısa sürede Rus doğal gazından bağımsız hale gelme hedefine ilişkin, "Almanlara ve Avrupalılara nasıl yardım edebileceğimize ilişkin her opsiyonu değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.Trudeau, ülkenin batısından doğu kıyısına uzanan gaz yatakları arasındaki mesafenin uzunluğuna da dikkat çekerek, yalnızca bu rotanın Avrupa'ya gaz tedariği için değerlendirilebileceğini açıkladı. Kanada Başbakanı ayrıca, hükümetin onay sürecini kolaylaştırmak için opsiyonları değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.Kanada, dünya pazarına başka yollarla da doğal gaz tedariğinin önünü açmak istese de yeni LNG terminallerinin inşası çevresel nedenlerle ülke içinde oldukça tartışmalı bir konu.Berlin, Kanada'yı ham madde açısından da önemli bir potansiyel tedarikçi olarak görüyor. Scholz ve Habeck'e eşlik eden ekonomi heyetinde yer alan Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Franziska Brantner, "Kanada, Rusya'nın sahip olduğu neredeyse tüm ham maddelere sahip, ancak demokratik bir ülke ve güvenilir bir hukuki çerçeve sunuyor" diye konuştu.Alman otomotiv sektörü de elektronik otomobiller için önemli ham maddeleri Kanada'dan temin etme ve hatta bu ham maddeleri Kanada'da işlemeyi değerlendiriyor. Sektörden kaynakların verdiği bilgiye göre, Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz ve Volkswagen (VW), Salı günü Scholz'ün Kanada ziyareti kapsamında ham madde tedariğinin çerçevesine ilişkin bir niyet belgesi imza atılmasını planlıyor. Şirketten belgeye ilişkin bir açıklama gelmese de, bir VW sözcüsü, "Gelecek vadeden Kuzey Amerika pazarında batarya faaliyetlerinin genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü" doğruladı.VW ve Mercedes-Benz’den üst düzey yöneticiler Scholz ve Habeck'le birlikte Kanada' yı ziyaret eden heyette yer alıyor.