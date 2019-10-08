Samanyolu Haber /Gündem / Trump 'ekonominizi mahvederim' dedi, ümmetin lideri(!) duymazlıktan geldi /08 Ekim 2019 09:16

Trump 'ekonominizi mahvederim' dedi, ümmetin lideri(!) duymazlıktan geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar gece Suriye’nin sınır bölgesindeki Amerikan askerlerini geri çekme kararı sonrasında Türkiye’ye yönelik tehditkar mesajlar paylaşması yoğun tepki aldı, ancak herkesin tanıdığı kişiden hala ses yok.

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SAMANYOLU HABER - Trump, Suriye'de Türkiye operasyonuna yeşil ışık yakması sonrası iç kamuoyundan oluşan tepkiyi dizginlemek için Türkiye ile ilgili bir dizi mesaj paylaştı ve ABD’li rahip Andrew Brunson üzerinden yaşanan kriz sırasındaki Twitter mesajlarını hatırlatarak “Türkiye sınırı aşarsa, ekonomisini yerle bir ederim” yönünde paylaşımda bulundu.

Trump'a yönelik gerek halktan gerekse muhalefet partilerinden çok yoğun tepki gelirken bu konuda AKP'nin tepkisiz, Tayyip Erdoğan'ınsa tamamen suskun kalması dikkati çekiyor. Muhalifler başta olmak üzere siyasi hasımlarına karşı ağır sözler söylemesiyle bilinen Erdoğan'ın, kendisine 'Suriye'ye giriş vizesi veren Trump'a karşı sessiz kalması manidar bulundu. Türkiye'nin aşağılanmasına sessiz kalan Erdoğan'ın ekibi ve yandaş basını da aynı tonda sessizliğe gömülmüş durumda.

Trump’a resmi tepki ise sadece Dışişleri Bakanlığı’ndan gelirken Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy yazılı açıklama yapmakla yetindi, ancak Türkiye’nin Suriye'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ölçüsünde askeri operasyon seçeneğine başvurabileceği vurgusu yapıldı. 
Trump'a direkt bir karşılık verilmezken tepkinin tonunun tamamen cılız kaldığı yorumları öne çıktı.
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