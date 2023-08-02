Trump hakkında şimdi de 'seçim dolandırıcılığı' soruşturması

Suçlamalar soruşturmayla ilgili Büyük Jüri’nin saatler süren toplantısının ardından geldi.









ABD tarihinde ilk defa eski bir ABD Başkanı suçlamalarla karşı karşıya, hem de üçüncü defa.





"Sanık seçimi kaybetmesine rağmen iktidarda kalmaya kararlıydı"





Trump aleyhinde hazırlanan iddianame, "Sanık Donald Trump ABD'nin 45. Başkanı ve 2020 seçimlerinde adaydı. Sanık 2020 başkanlık seçimlerini kaybetti. Kaybetmesine rağmen iktidarda kalmaya kararlıydı" ifadeleriyle başlıyor.





Donald Trump'ın Kasım 2020'deki seçimlerden sonraki iki buçuk ay boyunca, "seçimi kendisinin kazandığına ilişkin iddiaları bunların asılsız olduğunu bilmesine rağmen yaydığı" belirtiliyor.





Savcı Smith: "6 Ocak Kongre saldırısını sanığın yalanları körükledi"

Özel savcı Jack Smith hazırlanan iddianameyle ilgili kameralar karşısında yaptığı kısa basın açıklamasında, “Herkesi iddianamenin tamamını okumaya teşvik ediyorum" dedi, "hızlı bir yargılama süreci" olmasını amaçladıklarını belirtti.





Jack Smith, "6 Ocak 2021’de ulusumuzun kongresine saldırı Amerikan demokrasisinin merkezine yönelik benzeri görülmemiş bir saldırıydı. İddianamede anlatıldığı gibi, saldırıyı sanığın ABD hükümetinin temel işlevini engelleyen, ulusun başkanlık seçimi sonuçlarının toplanması, sayılması ve onaylanması sürecini hedef alan yalanları körükledi.” ifadelerini kullandı.





"Masumiyet karinesi" ilkesini vurgulayan özel savcı Jack Smith, iddianamenin iddialardan oluştuğunu ve "mahkemede aksi makul şüphe ötesinde kanıtlanıncaya kadar sanığın masum olduğunun varsayılması" gerektiğinin altını çizdi.





Özel savcı Jack Smith eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhindeki iddianameye ilişkin Adalet Bakanlığı'nda açıklama yaparken, 1 Ağustos 2023. Jack Smith Trump hakkında gizli belge soruşturmasını da yürütüyordu.





Özel savcı Jack Smith eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhindeki iddianameye ilişkin Adalet Bakanlığı'nda açıklama yaparken, 1 Ağustos 2023. Jack Smith Trump hakkında gizli belge soruşturmasını da yürütüyordu.





3 Ağustos’ta mahkemeye çıkması bekleniyor





Soruşturma kapsamında şimdiye kadar ifade veren yetkililer, Trump’ın kendilerine seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin asılsız iddialara dayanarak baskı uyguladığını anlatmıştı.





Trump: “2024 seçimine müdahale için bir başka sahte iddianame”





Donald Trump suçlamalar kamuoyuna yansımadan önce kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı mesajda aleyhindeki iddianamenin Salı gününü kastederek bu akşam 5’te açıklanacağını duyduğunu belirtti.





Özel savcı Jack Smith için “dengesiz” ifadesini kullanan Donald Trump, “2024 seçimlerine müdahale etmek için en sevdiğiniz Başkanınıza karşı bir başka sahte iddianame açıklayacağını duydum” diye yazdı.





Trump'ın sözcüsünden açıklama

Donald Trump'ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada, Biden yönetimi 2024 seçimlerine müdahale amacıyla Adalet Bakanlığı'nı silah olarak kullandığı iddia edildi.





Trump'ın ve onu destekleyenlerin hedef alındığı kovuşturmaların "1930'larda Nazi Almanyası ya da diğer diktatör rejimlerden kalma olduğu" ileri sürüldü.





Trump 18 Temmuz’da yaptığı açıklamada özel savcı Jack Smith’in kendisine ilettiği mektupta 6 Ocak büyük jüri soruşturmasının hedefi olduğunu belirttiğini söylemişti.





2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday adaylığını açıklayan Trump, 6 Ocak Kongre saldırısı davası ve aleyhindeki diğer soruşturmaları “cadı avı” olarak nitelemeye devam ediyor.

Özel savcı Jack Smith ve ekibinin hazırladığı 45 sayfalık iddianamede Donald Trump’a yönelik dört suçlama yöneltiliyor. İddianamede, “ABD’yi dolandırmaya yönelik komplo, vatandaşların haklarına karşı komplo, resmi soruşturmayı engellemeye yönelik girişim" suçlamaları yer alıyor.Suçlama yöneltilmesi için 23 kişiden oluşan Büyük Jüri’den 12’sinin bu yönde oy kullanması gerekiyor.Eski ABD Başkanı Trump’ın başkent Washington’da 3 Ağustos Perşembe günü federal mahkemede yargıç karşısına çıkması bekleniyor.