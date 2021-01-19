Trump kendisi için düzenlediği veda planını Pentagon kısmen veto etti

Yarın seçimi kaybettiği rakibi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayarak çok uzun süre sonra bir geleneği bozmaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için bir veda etkinliği planladı.





Başkanlık uçağının bulunduğu Maryland eyaletindeki Andrews Üssü'nde düzenlenecek etkinlik için çok sayıda kişiye davetiye gönderildi.





"Kırmızı halı" etkinliği için, Trump'ın destekçilerinden oluşacak ve yönetiminde görev alan isimlerden oluşan bir davetli grubu belirlendi.





Trump'ın aynı etkinliği görkemli bir askeri törene çevirmek istediği, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu talebi reddettiği bildiriliyor.





Güvenlik ve istihbarat konularına yer veren Defence One isimli siteye konuşan Pentagon yetkilileri, önceki 5 başkana yapılanın aksine Trump için bir askeri veda töreni düzenlenmeyeceğini söyledi.





