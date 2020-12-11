Samanyolu Haber /Gündem / Trump Türkiye yaptırımlarını imzaladı /11 Aralık 2020 10:34

Trump Türkiye yaptırımlarını imzaladı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığını bildirdi.

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ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin yaptırım uygulama yönünde karar aldığı iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan iki kaynak, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından önerilen ve Ankara'ya, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığını bildirdi.

Yaptırımların neleri içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Geçen sonbaharda da Türk ordusu, S-400 hava savunma sistemlerini Ankara semalarında farklı irtifalarda uçan Amerikan savaş uçaklarına karşı test etmişti.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus yapımı füze savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da başlatmıştı.

ABD'nin çeşitli yaptırım tehditlerine rağmen AKP iktidarı ek S-400 sistemlerini satın almaya yönelik müzakerelere de devam etmişti. ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.
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