Samanyolu Haber /Dünya / Trump'a kısmi dokunulmazlık: 'Sus payı' davasında cezanın açıklanması ertelendi /03 Temmuz 2024 08:19

Trump'a kısmi dokunulmazlık: 'Sus payı' davasında cezanın açıklanması ertelendi

ABD’de Yüksek Mahkeme'nin Donald Trump'ın Oval Ofis’te olduğu sürece yaptığı resmi işlemlerde dokunulmaz olduğuna hükmetmesi, eski başkanın mahkum olduğu sus payı davasının seyrini de değiştirdi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre New York'taki mahkeme Trump'a verilecek cezanın açıklanmasını Eylül'e bıraktı.

Söz konusu davada ceza 11 Temmuz'da açıklanacaktı.

Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce, eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılandığı “sus payı” davasında suçlu bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme ne karar aldı?

Yüksek Mahkeme’deki altı hakim, görevdeki bir başkanın ancak "resmi nitelik taşımayan işler” üzerinden yargılanabileceği kararını verdi.

Donald Trump’a sağlanan bu kısmi dokunulmazlığa Başkan Joe Biden tepki gösterdi ve bunun “tehlikeli bir emsal” oluşturduğunu savundu.

Biden, söz konusu kararın hukukun üstünlüğünü sarstığını ve Amerika'ya “korkunç bir kötülük” anlamına geldiğini söyledi.

Trump ise kararı demokrasi için “büyük bir kazanım” olarak değerlendirdi.

Bu kararın, Trump’a yöneltilen, 2020 seçimlerinde “sonuçları etkileme girişimi” suçlamalarına ilişkin hukuki süreci de uzatması bekleniyor.

Söz konusu davada savcılar, Trump'ın hangi eylemleri başkan sıfatıyla gerçekleştirdiğini belirlemesi gerekecek.

Bu gelişmeyle, Kongre baskını ile ilgili suçlamalara ilişkin davada Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce sonuç çıkma olasılığı kalmadığı yorumu yapılıyor.

Donald Trump 6 Ocak'taki Kongre Baskını süreci ile ilgili suçlanıyor

Trump'a bu davada isyana teşvik dahil bazı suçlamalar yöneltiliyor.

Karar sonrası canlı yayında bir değerlendirme yapan Joe Biden hükmü eleştirdi:

"Bu ulus, Amerika’da kral olmadığı ilkesi üzerine kurulmuştur. Her birimiz kanun önünde eşitiz. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. ABD başkanı bile.

"Bugünkü mahkeme kararı, bir başkanın yapabilecekleri konusunda neredeyse hiçbir sınırın olmadığı anlamına geliyor.

“Bir çeteyi ABD Kongre Binası'na gönderen bu adam, o gün olanlar nedeniyle olası bir cezai mahkumiyetle karşı karşıya. Amerikan halkı, yaklaşan seçimlerden önce bir mahkeme verilecek bir kararı hak ediyor.”

Yüksek Mahkeme’deki liberal görüşlü üç yargıç karara karşı oy kullandı.

O hakimlerden Sonia Sotomayor “Bu kararla başkan, bir kral gibi hukukun üzerinde bir konuma çıktı” görüşünü paylaştı.

Bu karar, Donald Trump’ın yargılandığı diğer davaları da etkileyebilir.

Eski ABD Başkanı, Florida’daki evinden çıkan gizli belgelerle ilgili olarak da suçlanıyordu.
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