Trump'ın, kaçak göçmenleri sınırdışı etme planı nasıl illeyecek?

Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance, Miller'ın Trump'ın yeni yönetimine katılma olasılığı hakkında “Bu, Başkan tarafından yapılan bir başka harika seçim” dedi.





Homan'ın ataması Senato onayı gerektirmiyor

Trump Pazar günü geç saatlerde Truth Sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, 62 yaşındaki Homan'ın güneyden Meksika'ya ve kuzeyden Kanada'ya kadar “ulusun sınırlarından sorumlu” olacağını söyledi. Homan'ın “harika ve uzun zamandır beklenen bir iş çıkaracağından hiç şüphesi olmadığını” da sözlerine ekledi.Trump, “Tom'u uzun zamandır tanıyorum ve sınırlarımızı denetleme ve kontrol etme konusunda ondan daha iyisi yok” diye yazdı.ABD basınında yer alan haberlere göre Trump’ın ayrıca göçmenlik konusunda sertlik yanlısı bir diğer isim olan Stephen Miller'ı da politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak ataması bekleniyor.ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ülke idaresini devralacak yeni yönetiminin, 11 haftalık kadrolaşma süreci başladı.ABD Kongresi'ndeki en sadık Cumhuriyetçi savunucularından biri olan New York Temsilcisi Elise Stefanik'i de ABD'nin yeni Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak atayan Trump, Stefanik için “inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir ‘Önce Amerika’ savaşçısı” nitelemesi yaptı.40 yaşındaki Stefanik, 2015 yılında Temsilciler Meclisi'ne ılımlı bir politikacı olarak girmiş ancak zaman içinde Trump'ın ateşli bir savunucusu haline gelmişti.Stefanik, İsrail'in Hamas militanlarına karşı yürüttüğü savaşa karşı yapılan öğrenci protestolarının ardından Ivy League üniversite rektörlerini kampüslerindeki antisemitizm konusunda sert bir şekilde sorgulamasıyla ulusal çapta dikkatleri üzerine çekmişti. Kongre'deki oturumların ardından Harvard Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi rektörleri, görevlerinden istifa etmişti.ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapmak üzere New York eyaletinden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Elise Stefanik'i seçtiğini söyledi.“Sınırlardan sorumlu yetkili” olarak atanması için Senato onayı alması gerekmeyen Homan, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Ocak 2017'den Haziran 2018'e kadar ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Direktör Vekili olarak görev yapmış, ancak Beyaz Saray'ın adaylığını Senato'da gerekli onaya ulaştıramaması üzerine hayal kırıklığı içinde görevinden ayrılmıştı.Eski bir polis memuru ve Sınır Devriyesi ajanı olan Homan, daha sonra Fox News'te göç ve sınır konularında analist oldu.Atanmasından saatler sonra Homan, Pazartesi günü “Fox & Friends” programına konuşarak “Yıllardır bu kanalda Başkan Joe Biden'ın yönetiminin bu sınıra yaptıklarından şikayet ediyorum. Bu konuda bağırıp çağırdım ve bunu düzeltmek için ne yapmaları gerektiğini söyledim” dedi.“Trump bana 'Geri gelip bunu düzeltir misin?' diye sorduğunda 'elbette' dedim. Bunu yapmazsam ikiyüzlü davranmış olurum” diyen Homan, “Başkan'ın geri dönüp bu ulusal güvenlik krizini çözmeye yardım etmemi istemesinden onur duydum, bu yüzden bunu dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.5 Kasım'da başkan seçilen Trump, kampanya mitinglerinde binlerce destekçisine ABD'de yasal statüsü olmayan göçmenleri toplayıp ülkelerine geri göndereceğini defalarca söylemişti. Bu kişilerin sayısının 11 milyon ya da daha fazla olduğu tahmin ediliyor.Trump sık sık “Bu sınırları kapatmak zorunda kalacağız” diyor ve diğer ülkelerin göçmenlerin ABD'ye kaçabilmesi için hapishanelerini ve akıl sağlığı hastanelerini boşalttığını iddia ediyordu. Hükümet istatistikleri suçlarda böyle büyük bir artış olmadığını gösteriyor.Buna ek olarak, göçmenlik yetkilileri iki ay önce Kongre'ye, ABD'de ya da yurtdışında cinayetten hüküm giymiş 13 binden fazla göçmenin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza gözaltısı dışında ABD'de yaşadığını söyledi.Bu göçmenler ICE'nin ABD'deki “gözaltına alınmayan” göçmenler listesinin bir parçası.Yetkililer Kongre'ye bunun, göçmenlerin ABD'de bekleyen göçmenlik davaları olduğu, ancak gözaltı için öncelikli olmadıkları, suçları nedeniyle bir hapishanede veya cezaevinde yattıkları ya da ICE onları bulamadığı için şu anda gözaltında olmadıkları anlamına geldiğini söyledi.Homan, Fox'un “Sunday Morning Futures” programına verdiği bir başka mülakatta, askeri birliklerin kaçak göçmenleri yakalamak ve tutuklamak için kullanılmayacağını kaydetti.Homan, ICE'nin Trump'ın planlarını “gerekli” ve “iyi hedeflenmiş, planlanmış bir operasyon” olacak şekilde “insani bir şekilde” yürütmek için çalışacağını söyledi.Trump'ın bir diğer savunucusu Ohio eyaletinden Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Jordan ise Pazar günü CNN'in “State of the Union” programına verdiği demeçte, sınırdışı etme çabalarının öncelikle mahkemeye çıkmış ve ABD'ye sığınma talepleri reddedilmiş 1,3 milyon göçmene odaklanacağını ve İç Güvenlik ajanları ile yerel polisin bu kişileri tutuklayacağını söyledi.Yasal statüsü olmayan ebeveynleriyle birlikte ABD'ye giriş yapan ve yıllardır ABD'de yaşayan 3 milyon 600 bin çocuğun da sınırdışı edilip edilmeyeceği sorusuna Jordan, “Bu soru daha sonra ele alınacak” şeklinde yanıt verdi.Şu anda çoğu genç yetişkin olan bu göçmenler, kamuoyunda “Dreamers” olarak biliniyor. Bazı Kongre üyeleri şimdiye kadar bu gençlere ABD vatandaşlığı yolu açmaya çalışsa da başarılı olamamıştı.Trump ilk başkanlık döneminde ABD-Meksika sınırına duvar inşa etme ve bunun maliyetini Meksika'ya ödetme sözü vermişti. Duvarın bir kısmı inşa edildi ancak Meksika herhangi bir ödemede bulunmadı.Buna ek olarak Trump, milyonlarca göçmeni sınırdışı etmeye çalıştı. Ancak hükümetin finansman eksikliği, göçmen savunucularının açtığı davalar ve göçmen çocukların ebeveynlerinden ayrılması dahil sınırdışı etme taktikleri konusunda kamuoyunun tepkisi nedeniyle bu uygulama hayata geçmedi. Homan da göçmen çocukların ailelerinden ayrılması politikasına destek vermişti.