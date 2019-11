Trump'tan New York açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili vali ve belediye başkanını kastederek, “Milyonlarca dolar vergi ödüyorum ama New Yorklu siyasetçiler çok kötü davrandılar” diyerek daimi ikametini New York’tan Florida’ya taşıyacağını açıkladı. New York doğumlu olan Cumhuriyet Partili Trump, New York’taki Trump Tower’da yaşamasına rağmen zamanının çoğunu Palm Beach’teki evinde geçiriyordu.







'FLORİDA İNSANLARINA TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ'





New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kararı memnunlukla karşıladıklarını açıkladı. De Blasio, Twitter mesajında "Florida'nın iyi insanlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz" derken Cuomo Trump'ın milyonlarca dolar vergi ödediği iddiasına gönderme yaparak "Hepsi senin olsun, Florida" diye yazdı. Trump, ısrarlı çağrılara rağmen şimdiye kadar kaç para vergi ödediğini açıklamadı.





Florida'da yerleşeceği Mar-a-Lago malikanesini 1985'te satın alan Trump, sürekli Florida'dan Washington'a seyahat ediyor. Trump gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday. Donald Trump, dün, beş yıl daha Beyaz Saray'da kalmayı umut ettiğini söyledi.





Trump taşınma kararıyla ilgili Twitter mesajında, “New York’u hep seveceğim. Ama maalesef milyonlarca dolar vergi ödememe rağmen belediye ve eyaletin siyasi liderleri bana çok kötü davrandılar. Çok az kişi böyle bir muamele görmüştür” dedi. New York Times gazetesine göre Trump ve eşi Melania Trump Eylül’de Florida makamlarına ikamet başvurusunda bulundu.