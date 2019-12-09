Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un ekibi 2020 seçimleri için Clinton'un adaylığını bekliyor /09 Aralık 2019 10:08

Trump'un ekibi 2020 seçimleri için Clinton'un adaylığını bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, Hillary Clinton'ın 2020 başkanlık seçimlerine 'Demokrat Parti'yi milyarder Michael Bloomberg'den kurtarmak için' girmeyi beklediğini öne sürdü.

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Beyaz Saray eski baş stratejisti ve 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kampanya şefi olan Steve Bannon, Fox News'te yayınlanan 'Sunday Morning Futures' programında 2020 seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sağ popülist siyasetin önde gelen isimlerinden olan Bannon, yaptığı açıklamada Hillary Clinton'ın seçimlere girmeyi beklediğini, çünkü Demokrat Parti'yi iş adamı ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'den 'kurtarmak istediğini' söyledi.

Bannon, "Clinton vuruşunu yapıp içeri girmeyi ve 'Demokrat Parti'yi kurtaracağım, Michael Bloomberg liberal veya ılımlı bir Cumhuriyetçidir. O bir Demokrat değil' demeyi bekliyor" diye konuştu.

Bannon, iddialarının Clinton'un geçen hafta çarşamba günü SiriusXM radyosunda katıldığı 'Howard Stern Show' programındaki ifadeleriyle doğrulandığını belirtti.

Clinton hariç hiçbir Demokratın, partinin birincil adayı olamayacağını kaydeden Bannon, Clinton'ın seçimlere girmek için 'tetikte olduğunu' belirtti.
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