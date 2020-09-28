Samanyolu Haber /Gündem / TSK'da hepi topu 548 doktor kaldı! /28 Eylül 2020 09:50

TSK'da hepi topu 548 doktor kaldı!

TSK’nın doktor ihtiyacı, devlet hizmeti yükümlüsü sivil doktorlarca karşılanmaya çalışılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 198 sivil doktorun TSK kadrolarına atandığını açıkladı.

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Askeri hastanelerin 2016 yılında OHAL kararnamesi ile kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi sancıya yol açtı ve TSK'ya sivilden takviye başladı. 'Savaş cerrahisi' konusunda uzman olan askeri doktor sayısı kritik seviyeye düştü.

Kadrolar halen boş

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, TSK'nın doktor ihtiyacı, devlet hizmeti yükümlüsü sivil doktorlar tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 198 sivil doktorun TSK kadrolarına atandığını açıkladı. TSK'da 2 bin 43 askeri doktor kadrosu olmasına rağmen, bunun 1495'i boş bulunuyor.

Bakan Akar, CHP'li Murat Emir'in soru önergesini yanıtlarken “Halen TSK'da 338 askeri tabip, 12 yedek subay tabip ve 198 devlet hizmeti yükümlüsü sivil tabip bulunmaktadır'' dedi. TSK'daki askeri hekim açığı, geçtiğimiz temmuz ayında TBMM'de de gündeme gelmişti. MHP'li Hidayet Vahapoğlu askeri hastanelerin yeniden açılmasını istemişti.

'Askeri tabipliğin ruhu öldü'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay “Askeri tabip olarak kadro 2 bin 43 ama karşılama oranı yüzde 17, çok vahim durumdayız'' demişti. İYİ Parti'li Ümit Özdağ ise şunları söylemişti:

“Askerî hastanelerin bakanlığa bağlanması askerî tabipliğin ruhunu öldürdü. Dünyada Türk ordusu kadar savaşan ve askerî hastanesi olmayan başka bir ordu yok. Devlet hastanesindeki doktorun mayın patlaması ne gibi deneyimi olabilir?”
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