Samanyolu Haber /Gündem / [TSK'ya operasyon] Bir gecede 316 astsubay ihraç edildi! /03 Aralık 2019 12:47

[TSK'ya operasyon] Bir gecede 316 astsubay ihraç edildi!

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünü "Allah'ın lütfu." diye niteleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o tarihten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) ihraç, gözaltı ve tutuklama kararları ile yeniden tanzim ediyor. TSK'ya yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Hakkında soruşturma bile olmayan 316 astsubay bir gecede Deniz Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

SHABER3.COM

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda farklı rütbelerde muvazzaf 316 astsubay ihraç edildi. 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal imzalı 20 Kasım tarihli karar ile 316 astsubaya, görevden ihraç edildiklerine dair karar tebliğ edildi. 

20 Kasım tarihli, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın imzası bulunan karar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından onaylandı. 

İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇTILAR

Görevden çıkarılan astsubayların bir kısmı, işlemin iptali için idare mahkemesine dava açtı. 

Bazı astsubayların vekili avukat Mehmet Erkan Akkuş, yaptığı açıklamada, ihraç kararı verilen isimlerin büyük çoğunluğu hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma dahi olmadığını kaydetti.

Akkuş, "Her kişi kendi kusurundan sorumludur. Herhangi bir delil olmadan toplu ayırma işlemi tesis edilmesi Anayasal Hukuk Devleti prensibine aykırıdır.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [TSK'ya operasyon] Bir gecede 316 astsubay ihraç edildi! Sonraki Haber >>

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:15