[TSK'ya operasyon] Bir gecede 316 astsubay ihraç edildi!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda farklı rütbelerde muvazzaf 316 astsubay ihraç edildi.





Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal imzalı 20 Kasım tarihli karar ile 316 astsubaya, görevden ihraç edildiklerine dair karar tebliğ edildi.





20 Kasım tarihli, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın imzası bulunan karar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından onaylandı.





İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇTILAR





Görevden çıkarılan astsubayların bir kısmı, işlemin iptali için idare mahkemesine dava açtı.





Bazı astsubayların vekili avukat Mehmet Erkan Akkuş, yaptığı açıklamada, ihraç kararı verilen isimlerin büyük çoğunluğu hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma dahi olmadığını kaydetti.





Akkuş, "Her kişi kendi kusurundan sorumludur. Herhangi bir delil olmadan toplu ayırma işlemi tesis edilmesi Anayasal Hukuk Devleti prensibine aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

