Tunç Soyer, İzmirlileri su konusunda uyardı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 35’e düşen Tahtalı Barajı havzasından önemli mesajlar verdi. Tüm dünyada yaşanan iklim krizinin Türkiye'yi de etkilediğini belirten Başkan Soyer, “Ciddi bir tehdit kapımızda. Herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” sözleriyle İzmirlileri su tasarrufuna çağırdı.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 35’e düşen Tahtalı Barajı havzasından, “Ciddi bir tehdit kapımızda. Herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” sözleriyle İzmirlileri su tasarrufuna çağırdı.





Soyer, kentin içme suyu ihtiyacının yarıya yakın bölümünü karşılayan ancak son dönemde kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Tahtalı Barajı havzasında incelemelerde bulundu. İzmir'in can damarı konumundaki barajda su seviyesinin büyük ölçüde azaldığını ve bu durumun gözle görünebilir bir hal aldığını belirten Başkan Tunç Soyer, İzmirlilere “tasarruf” çağrısında bulundu. Başkan Soyer, “Şu anda İzmir'in can damarı diyebileceğimiz Tahtalı Barajı havzasındayız. İzmir'in içme suyu kullanımının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı’da geçen yıl aynı zamanlarda yüzde 65 olan doluluk seviyesi, bugün yüzde 35'lere düşmüş vaziyette. Bu bir alarm. Çok ciddi bir tehdit kapımızda” dedi.





Duyarlı olmaya çağırdı





İnsanlığın küresel ısınma gibi bir tehditle baş başa olduğunu, iklim krizinin kuraklığı da beraberinde getirdiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin de büyük bir kuraklıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Başkan Soyer, “Bu nedenle suyumuzu mutlaka çok daha dikkatli, çok daha özenli kullanmak zorundayız. Gerçi bir yanda pandemi var. Bu nedenle hijyenden dolayı su tüketiminin artması söz konusu. Ama hijyen daha çok su tüketmek anlamına gelmiyor. Daha doğru ve yeterli suyla hijyen sağlanabilir. Ben tüm İzmirlileri bu konuda duyarlılık göstermeye, suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.





"Olağanüstü bir tasarruf yapalım"





Suyun dikkatli kullanılmaması halinde çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalınacağı uyarısında da bulunan Tunç Soyer, şunları söyledi:





“Çok hassas bir noktadayız. Çok kırılgan bir noktadayız. Şu anda birçok hemşerim, arkadaşım farkına varmıyor ama uyarı yapmak bizim görevimiz. Herkesin su kullanımında olağanüstü bir tasarruf yapması ve çok titiz olması gerekiyor. Bu vesile ile tüm İzmir'e çağrı yapıyoruz.”





İZSU ve Büyükşehir Belediyesi olarak önlemler aldıklarını ancak yaşanan kuraklığın tedbirleri yetersiz bırakabildiğini ifade eden Soyer, belediyenin çabalarının tek başına yeterli olmayacağını da söyledi. Başkan Soyer, yurttaşların titiz bir şekilde su konusunda tasarruf yapmasını istedi.





"Yağmur yağmazsa suyumuz 320 gün yetecek"





İZSU Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan da Tahtalı Barajı'nın 1997 yılının Ağustos ayında İzmir'e su vermeye başladığını anımsatarak, şunları söyledi:





“Barajın yüzey alanı tam dolu olduğunda 24,5 kilometrekare ve hacmi de 306 milyon metreküptür. Bugün itibariyle Tahtalı Barajı'nda 122 milyon metreküp suyumuz var. Bu suyun 19 milyon 600 binini alamıyoruz. Bu ölü hacim. Senelik bu barajdan 90 m