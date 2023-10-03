Tuncay Özkan ve Levent Göktaş CHP’li belediyeleri nasıl haraca bağladı?

Serdar Aksoy katıldığı programda, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra Menemen Belediyesi’ni devraldıklarında kasada sadece 50 lira para olduğunu söyledi. Tüm gayrimenkuller satıldığını ve belediyenin tüm parasının gittiğini belirten Aksoy, şunları söyledi: “İşin garip tarafı, bu gayrimenkuller nereye gitmiş, bu paralar nereye gitmiş diye soruşturulmamış. Bir adım dahi atılmamış. Ben maaş ödeyemeyecek noktadaydım. Kimi maaşları ödeyemiyordum. Bundan dolayı biz de Menemen Belediyesi olarak İller Bankası’ndan kredi talep ettik. Vefat eden bir CHP milletvekili ile birlikte İller Bankası’na gittik. Fakat İller Bankası, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın engel olması nedeniyle bize kredi vermedi. Hamza Dağ, Menemen’i kişisel sorunu haline getirmişti.”





Serdar Aksoy, İller Bankası’ndan kredi alamayınca bu kez özel bankaların kapısını çalmaya başladıklarını söyledi. Menemen’deki bankaların şube müdürleriyle ve bölge müdürleriyle görüştüklerini ve kredi istediklerini ifade etti. “En sonunda Ankara’da bir kapı araladık” diyen Aksoy, o kapıyı şöyle anlattı: “Ankara’da daha sonra milletvekili olan bir arkadaşımla birlikte Söğütözü’nde bulunan Koç Kuleleri’nde Koç Holding’in sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası’nın yönetim kurulu üyesi olan arkadaşa gittik. Menemen Belediyesi’nin finansman tablolarını istedi, verdim. ‘Maaş ödeyemiyoruz. Kredi alırsam 3-4 ay maaşları halledebilirim, bu esnada da ek kaynak yaratabilirim’ dedim. ‘Peki, biz buna bakacağız ama siz Levent beyle görüştünüz mü?’ dedi. Daha sonra Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında tutuklanan Levent Göktaş’ı söyledi.”





Aksoy, Yapı Kredi Bankası’nın yönetim kurulu üyesi olan kişinin ‘Levent beyle görüşeceğiz’ demesi üzerine, üç kişi olarak aynı kulede 2-3 kat aşağıya indiklerini ifade etti. “Levent Göktaş’ı daha önce hiç tanımadığını belirterek, o görüşmeyi şöyle aktardı: “Böyle bir şahısla görüşeceğimi de bilmiyorum zaten. Levent Göktaş’ın odasına geçerken 2-3 tane güvenlik kapılarından geçtik. Burası hukuk bürosuymuş. Böyle bir hukuk bürosunu ben ilk defa görüyorum. Müthiş güvenlikli, sağda solda grand tuvalet giyinmiş Kurtlar Vadisi’nden çıkmış gelmiş şahıslar var sanki. Levent beyle bizi tanıştırdılar. O da bize Güneydoğu’daki PKK’yla ilgili bir takım konuşmalar oldu, hatıralardan bahsedildi. 31 Mart 2019 seçimlerinin 5-6 ay sonrasıydı. Söylediğim şeyler mahkemelik olursa HTS kayıtlarından her şey ortaya çıkar.”





Bilindiği üzere Göktaş, aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İnan Kıraç’ın avukatıydı. Ankara’daki avukatlık bürosu da Koç Kulelerindeydi. Serdar Aksoy, Levent Göktaş’la odasında görüşmeye başladıklarını ve ona Menemen Belediyesi’nin sıkıntı olduğundan bahsettiğini söyledi. Göktaş’a şimdi CHP milletvekili olan arkadaşıyla birlikte Yapı Kredi Bankası yönetim kurulu üyesiyle görüşmeye geldiğini ifade ettiğini belirten Aksoy, Göktaş’la aralarında geçen çarpıcı diyaloğu da şöyle aktardı: “Levent Göktaş da bana Tuncay Özkan’ı kastederek, ‘Tuncay senden bir takım taleplerde bulunacak. Sen de bunları bir şekilde halledersin artık’ dedi. Ben ‘Tamam, kendisiyle görüşürüz’ dedim.”





Serdar Aksoy, Levent Göktaş’ın MİT Müsteşarı yapılacağının ikinci teyidini aldığını da şöyle anlattı : “Yine CHP genel merkezinde çok sevdiğim bir ağabeyim vardı, Allah gani gani rahmet eylesin, Kenan Nohut. CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Kenan Nohut’la aramız iyiydi. Kenan Nohut’a böyle bir görüşmenin olduğunu, paraya ihtiyacım olduğunu, Menemen Belediyesi’nde maaşları ödeyemediğimi söyledim, ‘Siz de yardım da bulunun’ dedim. Göktaş’la görüşmemden bahsettim. ‘Evet, o arkadaşın bizim iktidarımızda MİT Müsteşarı olma durumu var’ dedi. O da teyit etti. Levent Göktaş, CHP iktidarında MİT Müsteşarı olacaktı. Burada Göktaş’la siyasi bir birliktelik söz konusu.”





CHP’li eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde seçildikten kısa bir süre sonra 2020 yılında bir yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmış ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Aksoy’u belediye başkanlığı görevinden derhal el çektirmişti. Aksoy, 7 buçuk ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu ve yargılandığı davada da “basit zimmet” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanmasının ve ceza almasının CHP eski Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın kumpası olduğunu ifade eden Aksoy, Veryansın adlı Youtube kanalında katıldığı programda, Tuncay Özkan’ın birlikte hareket ettiği Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın belediyeleri nasıl hortumladığını anlattı.AKP’Lİ HAMZA DAĞ İLLER BANKASINDAN KREDİ ALMAMIMIZI ENGELLEDİAksoy, Levent Göktaş’ın sözlerine ‘tamam’ derken, aslında Tuncay Özkan’ın nasıl bir talepte bulunacağını bilmediğini kaydetti. Görüşme sonrasında şimdi CHP milletvekili olan arkadaşıyla Koç Kulesi’nden ayrıldıklarını söyleyen Aksoy, arkadaşıyla o esnada aralarında geçen konuşmaya dair şunları ifade etti: “Aşağıya indikten sonra şu an CHP milletvekili olan arkadaşım aynen şu tabiri kullandı; ‘Yarın öbür gün biz iktidar olduğumuz vakit, sayın genel başkan, Levent Göktaş’ı MİT Müsteşarı yapacak.’ Evet, ‘MİT Müsteşarı yapacak’ dedi. Levent Göktaş’ın MİT Müsteşarı olmak gibi bir amacının olduğu ve onu destekleyen bir takım siyasilerin olduğu anlaşılıyor.”Serdar Aksoy, yaklaşık 41 dakika süren programda, Tuncay Özkan’ın Levent Göktaş’la işbirliği halinde, İzmir’deki belediyeleri nasıl hortumladığını örnekleriyle anlattı. Her biri skandal niteliğinde olan ve ayrı ayrı ele alınmayı hak eden bilgileri haber dizisi olarak aktarmaya çalışacağız. Serdar Aksoy’un açıklamalarına muhatapların tepkisini de aktaracağız elbette. Tuncay Özkan, Aksoy’un iddiaları için şu açıklamayı yaptı: ““Hırsızlıktan dolayı partimizden atılan ve Menemen Belediye Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Serdar Aksoy’un iftiralarının tamamı yalandır. İstinaf Mahkemesi hırsızlıktan aldığı cezasının arttırılması için nitelikli zimmet suçunun araştırılmasını istemiştir. Berat ettiği beyanı da yalandır. Bu dolandırıcıyı ve iftiralarını bana sormadan haber yapanlara acıyorum. Kınıyorum.”Yazı dizisinin ilerleyen bölümlerinde Tuncay Özkan’ın geniş açıklamasından ilgili kısımlarda kesitler aktarmaya da devam edeceğiz.