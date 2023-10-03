Fransa'dan, Ermenistan'a askeri teçhizat sevkiyatına 'onay'

Euronews'te yer alan habere göre Ermenistan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Paris'in, Erivan'a askeri teçhizat sağlamasına "onay verdiğini" söyledi.



Erivan'da basına açıklamalarda bulunan Bakan Colonna, "Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için Ermenistan'a askeri teçhizat verilmesini mümkün kılacak gelecekteki sözleşmelerin imzalanmasına onay vermiştir." ifadesini kullandı.



Fransız bakan, askeri teçhizatın içeriğine dair detay vermedi ancak Paris'in bu alanda "her iki tarafın da sorumluluk ruhuyla ve herhangi bir tırmandırma durumu olmadan" hareket edeceğini kaydetti.



Bakan Colonna, Azerbaycan'ın gerek petrol gelirleri sayesinde ve gerekse Türkiye'nin desteği ile sürekli olarak silahlandığını iddia etti.



Colonna, açıklamasında ülkesinin, Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için endişe duyduğunu belirterek Erivan ile "dayanışma" içinde olduklarını söyledi.



Dışişleri Bakanı Colonna, resmi görüşmelerinin ardından Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan'la birlikte Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a geçen etnik Ermeni toplumu üyeleri ile de bir araya geldi.



Colonna, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin Dağlık Karabağ'dan gelen mülteciler için 12,5 milyon euro insani yardım yapacağını dile getirdi.



Ermenistan ordusu ağırlıklı olarak Rus silahları kullanıyor. Rusya'nın ülkede bir askeri üssü ve Dağlık Karabağ'da da barış gücü birliği bulunuyor.



Ancak Başbakan Nikol Paşinyan hükümeti, son yıllarda Moskova yerine Batı ile ilişkileri geliştirmek istiyor.



Azerbaycan 4 Ermeni yetkiliyi tutukladı



Azerbaycan Basın Ajansı (APA), etnik Ermenilerin Dağlık Karabağ'da kurduğu "Artsakh Cumhuriyeti" isimli yönetimin dört eski liderinin Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alınarak başkent Bakü'ye götürüldüğünü duyurdu.



APA bu kişilerin, bölgenin üç eski devlet başkanı olan Arkady Gukasyan, Bako Şahakyan ve Araik Arutyunyan ile eski Parlamento Başkanı David İşkhanyan olduğu bilgisini verdi.



Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress ise Dağlık Karabağ'ın diğer üç eski liderinin Ermenistan'a güvenli bir şekilde ulaştığını aktardı.



Armenpress'e göre, Ermenistan'a ulaşan üst düzey yetkililer, eski Devlet Bakanı Artur Arutyunyan, eski İçişleri Bakanı Karen Sarkisyan ve Karabağ'ın eski güvenlik servisi başkanı Ararat Melkunyan.



Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından (1991'den bu yana) ayrılıkçı etnik Ermeniler, "Artsakh Cumhuriyeti" adı altında bir devlet kurmuştu.



Söz konusu oluşum Ermenistan dahil dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmadı.



Bakü'nün 19 Eylül'de başlattığı "terörle mücadele" operasyonu sonrası etnik Ermeniler silah bırakmayı kabul etti. Bakü, "bölgedeki oluşumların tarihe karıştığını" ilan etti.