Samanyolu Haber /Gündem / Yeter ki Turist gelsin! Ruslardan virüs taşımadıklarına dair belge istenmeyecek /28 Temmuz 2020 12:24

Yeter ki Turist gelsin! Ruslardan virüs taşımadıklarına dair belge istenmeyecek

Rus turistler için Türkiye’ye girişlerde uygulanacak kurallar açıklandı

SHABER3.COM

Rusya, ABD, Brezilya ve Hindistan’ın arkasından en çok corona virüsü vakasının görüldüğü dördüncü ülke konumunda. Rusya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 818 bin 120’ye, ölü sayısı 13 bin 354’e ulaştı.

Bu rakamlara rağmen gelecek turistler için Türkiye Rusya'ya sınırları açıyor. Rus turistlerin rahat gelebilmesi için neredeyse hiç bir önlem de alınmıyor     

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Rus turistler için Türkiye’ye girişlerde belirlenen yeni kuralları açıkladı. Açıklamaya göre, turistlerin koronavirüs taşımadıklarına dair belge bulundurmaları gerekmiyor.
Sadece  uçuş sırasında yolculardan kişisel verilerinin yanı sıra, koltuk numarası, gidecekleri adres ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verecekleri bir form doldurmaları istenecek.

Havalimanlarında pasaport kontrolü sırasında tüm yolcuların ateşi ölçülecek. Şüpheli bir durum olması halinde yolcuya ücretsiz koronavirüs testi önerilebilecek. Testin pozitif çıkması halinde yolcu muayene ve tedavi için hastaneye götürülecek.

Rusya 27 Mart’ta koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşları durmuştu.

Moskova, 1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’ta Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Uluslararası uçuşlar başkent Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu üzerinden  yapılacak.
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