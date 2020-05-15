Ali Emir Pakkan | samanyoluhaber.com



Türk Basınında Kim Darbeci?





Gazeteci darbeci olur mu?







Samanyolu Televizyonuna bu suçlamayı Cumhuriyet gazetesi eski yönetmeni yaptı. Dikta rejiminin argümanlarını kullanarak!





Türk Basını, demokrasiyi koruma kollama sınavında hep sınıfta kaldı! 27 Mayıs’a (1960) destek verdi! Çankaya’da düzenlenen yuvarlak masa toplantılarına katılan gazetelerin sahipleri, yayın yönetmenleri ve başyazarları Milli Birlik Komitesi’ne biat etti. Utanmadan hazırlanan ortak bildiriye imza attılar.





Gazetecilerin en çok adının karıştığı darbe 12 Marttı. (1971) Yön, bir cuntanın (9 Martçılar) karargahıydı. Bakın Hasan Cemal o günleri nasıl anlatıyor:





“O tarihlerde darbenin peşindeydik. Özellikle Ankara’da askerle “organize işlerin” içindeydik. “ (25 Mart 2008, Milliyet)





12 Eylül’de (1980) ana akım gazeteler Kenan Evren’in emrindeydi. Tebrik kuyruğunun ilk sıralarında yayın yönetmenleri vardı. Evren, anılarında o görüşmeleri anlatıyor.





28 Şubat’ta (1997) tankların yerini gazete ve televizyonlar almıştı! Askerlerin gözünde onlar “silahsız kuvvetler”di. Orgeneral Çevik Bir, yayın toplantılarına giriyor, Genelkurmay’a çağrılan gazetecilere el altından kasetler veriliyordu! Sincan’da tanklar fotoğraf çekilebilsin diye iki defa yürütülüyordu!





2002’den sonra AKP iktidarını devirme girişimlerinde bazı gazeteciler yine “aktifti”. Özden Örnek ve Mustafa Balbay’ın günlüklerinde geçiyor. “Genç subaylar rahatsız” manşeti Cumhuriyet’e askerlerin talebi ile atılmıştı. Bugün AKP ile iş tutan bazı gazeteciler o gün Genelkurmay koridorlarından çıkmıyordu!





15 Temmuz 2016’ya gelince... Medya, artık tek parti medyasıydı!





Rüşvet çarkı ile beslenen “havuz gazeteleri” Türk basın tarihine utançla geçti! Algı operasyonlarını parçası oldular.

Yalan haberler derlenmeye kalksa ciltler tutar! Bu dönemde AKP Ergenekon ittifakı basına da yansıdı. Aydınlık ve Akit aynı kaynaktan beslendi.





Dik duran Zaman, Bugün ve STV gibi gruplara ise 2 satırlık yazılarla kilit vuruldu. Kimi “terörist” kimi “darbeci” ilan ediliverdi! Ülke dünya basın özgürlüğü listesinde Afrika ülkelerinin gerisine düştü.





O yüzden ... 15 Temmuz darbe girişiminden 2 yıl önce kapatılan STVye darbeci değil denecekse darbe mağduru denebilir. Kanal, diktaya giden yolda engel görülmüş ve kapatılmıştır! Samanyolu, Zaman ve Bugün Türk basın tarihinin yüzaklarıdır. Demokrasi ve hukuk mücadeleleri altın harflerle yazılacaktır..



