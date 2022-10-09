Türkiye Ampute Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Türkiye Ampute Futbol Milli Takım'ı finalde Angola'yı farklı bir skorla geçerek şampiyonluğa uzandı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Dünya Kupası'nın final maçında Angola ile karşılaştı. Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Dünya Kupası'nın final maçında Angola ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ömer Güleryüz, 31. dakikada penaltıdan ve 44. dakikada Rahmi Özcan ve 49. dakikada Serkan Dereli attı. Angola'nın tek golü 24. dakikada Adao'dan geldi.