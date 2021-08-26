Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Basketbol Federasyonu 'seyirci' kararını açıkladı /26 Ağustos 2021 20:20

Türkiye Basketbol Federasyonu 'seyirci' kararını açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu, "Yeni sezonda ev sahibi takımlar, salon kapasitesinin en fazla %50'si kadar seyirci alabileceklerdir" açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda uygulanacak tedbirleri açıkladı. Açıklamaya göre, maçlar yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak.

TBF yönetim kurulu, yeni sezonda basketbol müsabakalarının seyircili başlaması kararı alırken, ilk aşamada ev sahibi takımlar maçlarına salon kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kadar seyirci alabilecek. 

Müsabakalara sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak, misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecek.Müsabakaları izlemek üzere sadece aşı takvimini tamamlamış kişiler seyirci olarak salona alınacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye Basketbol Federasyonu 'seyirci' kararını açıkladı Sonraki Haber >>

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:38:31