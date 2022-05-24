Türkiye cephesinden NATO onayı için 'yazılı mutabakat' talebi

Rusya tehlikesine karşı NATO'ya katılma kararı alan İsveç ve Finlandiya yönetimlerine Türkiye'de teröre verilen destek nedeniyle yeşil ışık yanmamıştı.





Bu engeli aşmak isteyen iki ülke yönetiminden konuyla ilgili yazılı bir mutabakat talebi geldiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet yaklaşık 1 buçuk saat önce Tel Aviv'e indi, burada Türk bayrakları ile karşılandılar. Çavuşoğlu temaslarına Filistin'de başlama kararı aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet yaklaşık 1 buçuk saat önce Tel Aviv'e indi, burada Türk bayrakları ile karşılandılar. Çavuşoğlu temaslarına Filistin'de başlama kararı aldı.

İKİ ÜLKEDEN HEYET ANKARA'YA GELİYOR





Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği Filistin'de CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.Bakan Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara'ya geleceğini açıkladı.Toplantı yarın yapılacak, 3'lü bir toplantı olacak. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek.Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı telefon diplomasisinde gündeme geldi. Çavuşoğlu bir çalışma yapılması önerisi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç heyet göndermek istedi. Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti" dedi.