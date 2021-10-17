Türkiye’de her 3 kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 3 bin 49 TL. Türkiye’de asgari ücret ise 2 bin 825 TL.







Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa’da asgari ücretle çalışan oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranı ise yüzde 42,9. Yine Eurostat’ın yoksulluk verilerine bakıldığında, Türkiye’de neredeyse her 3 kişiden biri yoksulluk riski ile karşı karşıya.





AVRUPA’DA YOKSULLUK RİSKİNİN EN FAZLA OLDUĞU ÜLKE ARNAVUTLUK







Eurostat, Avrupa’daki hayat şartlarını ve bazı bulguları ele alarak, yoksulluk ve sosyal dışlanma hakkında detaylı verilerini açıkladı.





AB ülkelerinde 2020 yılında yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların sayısı 96,5 milyon olarak açıklandı. Söz konusu kişilerin 75,3 milyonu yoksulluk riski altındayken, 27,6 milyonu ciddi maddi ve sosyal yoksunluk içerisinde yer aldı. Yine 27,1 milyonu kişi düşük iş yoğunluğuna sahip bir hanede yaşıyor.





Avrupa’da yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en fala olduğu ülke Arnavutluk oldu.





Euro bazında Türkiye ile birlikte asgari ücretin en düşük olduğu ülke olan Arnavutluk’ta her 2 kişiden biri yoksulluk ve sosyal dışlanma risk ile karşı karşıya. Arnavutluk’un hemen akabinde Karadağ geliyor. Karadağ nüfusunun yüzde 36.6’sı yoksulluk riski yaşıyor.





Listenin 6’ncı sırasında ise Türkiye yer alıyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 33,2’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya.





AB ÜLKELERİ ARASINDA ROMANYA ZİRVEDE: SON SIRADA ÇEK CUMHURİYETİ VAR







Eurostat’ın verilerine göre, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en yüksek olduğu AB üyesi ülke Romanya oldu. Romanya’da halkın yüzde 35,8’i yoksulluk riski yaşarken, Romanya’nın ardından Bulgaristan geldi.





Bulgaristan’da nüfusun yüzde 33,6’sı yoksulluk riski ile karşı karşıya. Özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının akabinde enflasyon oranlarının artış gösterdiği Almanya, AB ortalamasının üstünde yer aldı. Almanya’da nüfusun yüzde 22,5’i yoksulluk ve sosyal dışlanma riski yaşıyor.





Son sırada ise Çekya yer alıyor. İşsizlik oranının en düşük olduğu AB ülkesi olan Çekya’da nüfusun sadece yüzde 11,5’i yoksulluk riski yaşıyor. Çekya’nın akabinde yüzde 13,8 ile Slovakya ve yüzde 14,3 ile Slovenya geliyor.