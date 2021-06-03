Türkiye, Dünya Kupası için Katar’a polis desteği gönderecek

İlgili 'Niyet Mektubu' TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Çevik Kuvvet'in, 2022 Dünya Kupası sırasında güvenlik sağlamak için Katar'a gideceğini, teknik hazırlıklar için Katar'dan bir heyetin Ankara'da bulunduğunu bildirdi.







Düzenlemeye tepki gösteren CHP'li Komisyon üyesi Utku Çakırözer, "Katar neden özel güvenlik şirketlerine değil de Türk çevik kuvvet polisine yaptırmak istiyor, Türk kamuoyuna izah edilmesi lazım. Orada bir tane polisimizin zarar görmesini istemeyiz, bu sorumluluğu almak istemeyiz" dedi.





İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı Burhan Bahadır İçmegiz, niyet mektubunun amaçlarını şöyle sıraladı:





" Büyük çaplı organizasyonların güvenlik ve emniyetinin sağlanmasında hedef alanlardaki pratik uygulamalarda deneyim paylaşımında bulunmak,





Büyük çaplı organizasyonların gerçekleştiği süreçte suçla mücadele tedbirleri,





Terörle mücadele tedbirleri,





Büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına ilişkin saha çalışmalarına katılım sağlanması





Karşılıklı ihtiyaç analizi ziyaretleri ve ikilisi görüşmeler





Profesyonel, uzmanlık ve liderlik düzeyinde deneyim paylaşımı,





Eğitim projeleri ve programlarının sunulması,





İkili organizasyonlar, çalıştaylar ve konferanslara ilişkin davetiye paylaşımı."