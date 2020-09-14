Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye için düşündürücü gelişme: Batı Trakya'da ABD ile ortak tank tatbikatı /14 Eylül 2020 14:40

Türkiye için düşündürücü gelişme: Batı Trakya'da ABD ile ortak tank tatbikatı

Yunan basını flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde, ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tanklarının Batı Trakya'da ortak tatbikat yapacağını açıkladı.

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Yunan medyasında yer alan habere göre, Yunanistan ile ABD, Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacak.

Haberde ayrıca, Batı Trakya’da ilk kez ABD ordusuna ait tankların Yunan ordusu ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de ifade edildi. Ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD’li üst düzey komutanların izleyeceği belirtildi. Tatbikatı ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu’nun da takip edeceği kaydedildi.

Tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştireceği ifade edildi.
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