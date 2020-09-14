Baralor Birlği e-imza sistemini kapattı

Türkiye Barolar Birliği, yeni baro kurulması sırasında imza toplanabilmesi için “uhap.com.tr” üzerinden açtığı linki kaldırdı.





Habertürk'üh haberine göre, ikinci baroların kurulması için oluşturulan bir araya gelen kurucular kurulu gerekli imzayı UHAP üzerinden değil doğrudan kendi toplayacak.





İmzaların toplanmasının ardından liste Türkiye Barolar Birliği’ne teslim edilecek.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) "yandaş/paralel baro" hamlesinde İstanbul ve Ankara'da 2 bin avukat imzasına henüz ulaşılamadı.



