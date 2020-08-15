Yandaş baro için ilk adım!

SAMANYOLUHABER- Baroların yapısında yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinin akabinde İstanbul’da ikinci baronun kuruluşu için 17 Ağustos Pazartesi günü Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) yapılacak 2 bin imzalık müracaat duyurulacak.





Yeni baronun kurucular kurulunda yer alan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakınlığı ile bilinen Hukukçular Derneği'nin Başkanı Cavit Tatlı, mevcut İstanbul Barosu’ndan en büyük farklarının de nispi temsil sistemi olacağını ifade etti.





İLK ALTERNATİF BARO İSTANBUL'DA KURULACAK





Baroların yapısında değişiklik yapan 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin akabinde avukat sayısının 5 bini aştığı illerde birden fazla baro kurulmasının önü açıldı.





İlk ikinci baro girişimi İstanbul’da oldu.





Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, ANKA’ya verdiği mülakatta 17 Ağustos Pazartesi günü saat 11:00’de düzenlenecek basın toplantısıyla yeni baro için resmi süreci başlatacaklarını belirtti.





Şu ana kadar 2 binden fazla avukatın kendilerine destek verdiğini söyleyen Tatlı, destek veren avukatlarının imzalarını TBB’ye ileteceklerini kaydetti.





BARONUN KURUCULARI ARASINDA KİMLER VAR?





Yeni baro kurucular kurulunda kendisiyle birlikte avukatlar Necati Ceylan, Şengül Karslı ve Niyazi Paksoy’un da bulunduğunu aktaran Tatlı, müracaatın kabul edilir edilmez genel kurula gideceklerini ve burada nispi temsil sistemiyle yeni baro başkanının belirleneceğini açıkladı.





Tatlı, İstanbul Barosu’nun gayrimenkullerinin TBB’ye ait olduğuna işaret ederek, “81 ildeki gayrimenkullerin hepsi TTB’nin. Bizim mevcut baronun yerlerini almak gibi bir niyetimiz yok, etik de değil. Onlara orası tahsis edilmiş. Bize yeni bir yer tahsis edilsin.” dedi.



