Türkiye, idam ve işkence ihtimaline rağmen İranlı muhalifleri Tahran’a iade ediyor

1979 Devrimi’nden beri rejim muhalifleri ve ülkedeki baskıdan kaçanlar için güvenli bir liman görevi gören Türkiye, bu özelliğini AKP döneminde kaybetti.









Erdoğan’ın “ikinci evim” olarak tanımladığı İran’ın talebi üzerine Türkiye 2017 yılından beri 7 rejim muhalifini ülkelerine iade etti. Beş muhalif ise Türkiye’de Tahran’ın talebi üzerine tutuklandı ve iade edilmeyi bekliyor.





Rejim muhalifleri ülkelerine döndüklerinde çoğu zaman işkence ile alınan ifadelerle idam cezasına çarptırılıyor. İran’da işkence ile alınan ifadeler sonucu idama mahkum edilen kişilerle ilgili birçok haber dünya medyasında yer aldı.





TÜRKİYE İADE ETTİ, TAHRAN’DA FECİ İŞKENCELERE MARUZ KALDILAR

Son olarak geçen yıl Kasım ayında ülke genelindeki protestolara katılan 3 gencin Said Temcidi (28), Muhammed Recebi (26) ve Amirhüseyin Muradi (26) idam cezaları İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı.









İran’da ilk olarak gözaltına alınan ve ardından salıverilen Temcidi ve Recebi de Türkiye’ye kaçtı. Ancak Türkiye bu isimlere iltica hakkı vermek yerine Aralık ayında İran’a iade etti.





Uluslararası Af Örgütü, Tahran’a geri getirilen Temcidi ve Recebi’nin tekmelendiğini, ayaklarından asılarak defalarca dövüldüğünü rapor etti.





Muradi ile birlikte Temcidi ve Recebi, Şubat ayında gösterilere liderlik etmek, hırsızlık yapmak ve çektikleri videoları yabancı basın kuruluşlarına göndermek suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.





SÜNNİ BELUCİSTANLI İADE EDİLMEYİ BEKLİYOR

İran’a iade etmek için Türkiye’nin tutukladığı isimlerden biri de Belucistanlı aktivist Abdullah Bozorgzade. Bozorgzade, İran’da yargılanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırılmış. 2019’da Türkiye’ye gelen Bozorgzade geçen ay Ankara’da tutuklanmış ve şimdi İran’a iade edilmeyi bekliyor.





TÜRK İSTİHBARATI GERÇEK DIŞI RAPOR HAZIRLADI

Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Times gazetesine konuşan Bozorgzade, “Türk istihbaratı benim hakkımda gerçek dışı suçlamalarda bulundu. Benim bütün faaliyetlerim Belücistan’daki insanların hakları, İran devletinin diktatörlüğü ve ona yönelik eleştirilerden ibaret olmasına rağmen Türk istihbaratı benim Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğumu rapor etti. Eğer İran’a iade edilirsem uzun süreli hapis cezasına, işkence ve idama maruz kalacağım” ifadelerini kullandı.





İran’ın Belücistan bölgesindeki Sünni azınlık, Tahran’daki Şii rejiminin yıllardır baskısı altında bulunuyor. Beluçlar, İran’da Kürtlerle birlikte en büyük Sünni azınlıklardan.